iPhone Tarihinin En Büyük Değişimi Yolda: ''Katlanabilir iPhone iPad Gibi Olacak''

Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeli, şirket tarihinin en büyük tasarım değişimi olabilir. Sızıntılara göre bu cihaz, iPhone’un bugüne kadarki formunu tamamen değiştirecek.

Apple’ın iPhone serisi uzun yıllardır küçük tasarım güncellemeleriyle ilerlerken, yeni ortaya çıkan bilgiler bu yaklaşımın değişebileceğine işaret ediyor. Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardıklarına göre Apple, katlanabilir iPhone'u 'iPhone tarihinin en büyük değişimi' olarak tanımlıyor.

Bu cihazın yalnızca yeni bir form faktör sunmakla kalmayıp, iPhone deneyimini baştan aşağı değiştirecek yeniliklerle gelmesi bekleniyor.

iPhone ilk kez 'katlanabilir' olacak.

Ortaya çıkan bilgilere göre Apple’ın katlanabilir iPhone modeli, kitap gibi açılan bir yapıya sahip olacak. Bu sayede cihaz, kapalıyken klasik bir telefon gibi kullanılabilecek, açıldığında ise daha büyük bir ekran deneyimi sunacak.

Cihazın yaklaşık 7.7 inçlik bir iç ekrana ve 5.3 inçlik bir dış ekrana sahip olabileceği ifade ediliyor. Ayrıca Apple’ın ekran katlanma izini büyük ölçüde azaltan bir teknoloji üzerinde çalıştığı da konuşulanlar arasında.

iPhone ama iPad gibi...

Katlanabilir iPhone ile birlikte yazılım tarafında da önemli değişiklikler bekleniyor. iOS’un bu modele özel optimize edilmesi ve aynı anda birden fazla uygulamanın çalıştırılabilmesi planlanıyor. Bu da iPhone’un ilk kez gerçek anlamda gelişmiş bir çoklu görev deneyimi sunabileceği anlamına geliyor. Katlanabilir ekran sayesinde kullanıcılar aynı anda birden fazla işi daha rahat gerçekleştirebilecek.

Face ID yerine Touch ID gelebilir.

Sızıntılara göre Apple, bu modelde Face ID yerine güç tuşuna entegre bir Touch ID sensörü kullanabilir. Bunun temel sebebinin ise cihazın daha ince bir yapıya sahip olması olduğu düşünülüyor. Kamera tarafında ise daha sade bir kurulumdan söz ediliyor. Bu da Apple’ın bu modelde performans ve tasarıma daha fazla odaklanacağını gösteriyor.

Katlanabilir iPhone fiyatı ne kadar olacak?

Bir başka kaynak olan Instant Digital ise geçtiğimiz günlerde iPhone Fold’un muhtemel fiyatlarını paylaşmıştı. Buna göre başlangıcın tıpkı daha önceki söylentiler gibi 2000 dolar seviyelerinde olduğunu görebiliyoruz. Detaylı fiyatlar ise şu şekilde: