iPhone ve iPad'de Dosya Boyutlarına Nasıl Bakılır?

iPhone veya iPad cihazlarda dosya ve fotoğraf boyutlarını görmek oldukça güç bir işlem. Bu yazımızdaysa herhangi bir üçüncü parti uygulamaya ihtiyaç duymadan fotoğraf ve dosya boyutlarınıza nasıl bakacağınıza değineceğiz.

iPhone telefonunuzun galerisinde bulunan fotoğrafların boyutuna bakmak oldukça meşakkatli bir iştir. Bunu yapmak için kullanıcıların üçüncü taraf galeri uygulamalarını kullanmaları veya görüntülerini Google Fotoğraflar gibi uygulamalar üzerinden kontrol etmeleri gerekir.

Bu yazımızda ise fotoğraflarınızın boyutunu kontrol etmenin çok daha basit bir yolunu anlatacağız. Üstelik bunu yapmak için Fotoğraflar uygulamasından ayrılmanız bile gerekmiyor. Bunu yapmak içinse iOS 13 ile birlikte ön yüklü gelen 'Kestirmeler' uygulamasını kullanacağız.

iPhone ve iPad'de Fotoğraf Boyutlarına Nasıl Bakılır?

iOS 13 ve üstü bir sürüm kullanıyorsanız, telefonunuzda yüklü olan 'Kestirmeler' uygulamasını açın. Eğer iOS 13 kullanmıyorsanız da bu uygulamayı AppStore üzerinden ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

'Kestirme Yarat' ibaresine ve ardından ekranın sağ üst köşesinde yer alan 'üç noktaya' dokunun.

Açılan sayfadan kestirmenize bir ad ekleyin ve 'Paylaşma Sayfası’nda Göster' özelliğini aktif hale getirin. Bu özelliği aktif hale getirdiğinizdeyse hemen altında çıkan 'Paylaşma Sayfası Türleri' sekmesinden istediğiniz özellikleri seçin. (Bu yazı özelinde fotoğraflara odaklandığımızdan ‘Dosyalar’, ‘Görüntü’ ve ‘Ortam’ seçeneklerini seçiyoruz.

Bu aşamayı tamamladıktan sonra artık bir kısayol oluşturdunuz ve sıra bu kısayola işlem atamaya geldi. Bu noktada kısayolu açtıktan sonra 'Eylem Ekle (+)' ibaresine dokunun ve arama kısmına 'Dosyaların Ayrıntılarını Al' yazarak bu işlemi seçin.

Bunu yaptıktan sonra seçtiğiniz eylemi göreceksiniz. Görselde yer aldığı gibi koyu ve soluk mavi renkle yazılmış olan 'Ayrıntı' yazısının üzerine dokunun ve açılan sayfadan 'Dosya Büyüklüğü' seçeneğini seçin.

Bu aşamada işlemimiz tamamlandı ve dosya boyutunun bir bildirim olarak gösterilmesini sağlamak için özel bir işlem tanımlamamız gerekiyor. Bunun için tekrardan 'Eylem Ekle' ibaresine dokunuyoruz ve arama kısmına 'Bildirimi Göster' yazıyoruz.

Bir bildirim oluşturduğunuzda, onunla birlikte görünen varsayılan metnin 'Merhaba Dünya' olduğunu göreceksiniz. Bu noktada 'Merhaba Dünya' yazısının üzerine dokunun ve 'Dosya Büyüklüğü' seçeneğini seçin.

iPhone ve iPad'inizde dosyalarınızın boyutunu nasıl rahatça görebileceğinizi anlattığımız rehberimiz burada son buluyor. Bu aşamadan sonra bildirimi aktif etmek için, boyutunu bilmek istediğiniz dosyayı veya fotoğrafı seçin ve 'Paylaş' ikonuna dokunun. Paylaş sekmesinde ekranı aşağı kaydırarak oluşturduğunuz 'kısayolu' seçin. Bu kısayol sekmesine dokunduğunuz zaman dosyanın boyutunu gösteren bir bildirim alacaksınız.