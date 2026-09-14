Bundan Tam 19 Yıl Önce Piyasaya Sürülen iPod Touch'ın Bugün Kulağımıza Şaka Gibi Gelen Özellikleri

14 Eylül 2007 yılında piyasaya sürülen ilk iPod Touch'ın bugün tam 19. doğum günü. Peki ilk iPod Touch, piyasaya sürüldüğünde hangi özelliklere sahipti?

Apple, 2007 yılında ilk iPod Touch’ı tanıttığında teknoloji dünyasında âdeta bir devrim gerçekleşmişti. "Arama yapamayan iPhone" olarak hayatımıza giren bu ikonik cihaz, o dönem için cebimizde taşıdığımız en büyük lükslerden biriydi.

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Aradan geçen yılların ardından dönüp baktığımızda, zamanında ağzımızı açık bırakan birçok özelliğin bugün ne kadar sınırlı kaldığını görmek şaşırtıyor. İşte 1. nesil iPod Touch'ın bugün baktığımızda şaka gibi gelen o özellikleri!

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Kamera mı? O da ne?

İnanması güç ama ilk iPod Touch’ın ne arkasında ne de önünde tek bir kamera vardı. Fotoğraf çekmek veya görüntülü konuşmak tamamen hayaldi.

Cihaz tamamen müzik, video ve internet deneyimine odaklanmıştı.

App Store bile yoktu

İlk çıktığında cihazda herhangi bir uygulama mağazası bulunmuyordu. Apple’ın sunduğu Safari, Takvim, Kişiler ve YouTube gibi dâhili uygulamalarla yetinmek zorundaydınız.

Oyun yüklemek ya da üçüncü taraf bir uygulama kullanmak imkânsızdı.

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Eski YouTube arayüzü ve TV ikonu

Uygulamalar arasında en dikkat çekici olanı YouTube’du.

Bugün ikonik hâle gelen kırmızı "Play" logosu yerine, tüplü bir televizyon görseli ikon olarak kullanılıyordu.

Bugüne kıyasla depolama kapasiteleri çok düşüktü

Cihaz 8 GB, 16 GB ve sonradan eklenen 32 GB’lık depolama seçenekleriyle satılıyordu.

Bugün tek bir yüksek çözünürlüklü mobil oyunun bile 10 GB üzeri alan kapladığı düşünüldüğünde, tüm arşivinizi 8 GB’a sığdırmaya çalışmak bugün için imkânsız görünüyor.

Bluetooth desteği bulunmuyordu

Kablosuz kulaklıkların hayatımızın merkezinde olduğu günümüzde, ilk iPod Touch’ta Bluetooth çipi yoktu.

Kulaklığınızı takmak için o dönemin vazgeçilmezi olan 3.5 mm jack girişine ve kablolara bağımlıydınız.

Duvar kâğıdını bile değiştiremiyordunuz

Ana ekranda arka planı özelleştirme şansınız yoktu. Simsiyah bir arka plan üzerinde sıralanan ikonlara bakmak zorundaydınız.

Kilit ekranı dışında herhangi bir görsel kişiselleştirme sunulmuyordu.

Home tuşuna defalarca tıklamak zorundaydınız

Müzik kontrolüne hızlıca ulaşmak için Home tuşuna çift tıklama özelliği o dönem büyük bir inovasyon olarak pazarlanmıştı.

Bugün jest ve mimiklerle yönettiğimiz ekranların ve giderek kronikleşen Home tuşu problemlerinin yanında bu mantık oldukça ilkel kalıyor.

GPS ve konum servisleri yoktu

Harita uygulaması vardı fakat cihazda gerçek bir GPS çipi olmadığı için konumunuz sadece bağlandığınız Wi-Fi ağlarının konum verilerine göre (ve çoğu zaman sapmayla) tahmin ediliyordu.

Geniş 30-pin şarj kablosu

Bugün kablosuz şarj ve Type-C konuşurken, o dönem cihazı şarj etmek için neredeyse parmak genişliğinde devasa bir 30-pin Apple kablosu gerekiyordu.

Teknolojinin nereden nereye geldiğini kanıtlayan iPod Touch, her ne kadar bugün bize komik gelen sınırlamalara sahip olsa da akıllı telefon çağının kapısını aralayan en unutulmaz cihazlardan biriydi.