Vivo, iQOO Z1'in Özel ve Sınırlı Sayıdaki Sürümünü Duyurdu

Vivo, kısa bir süre önce duyurduğu yeni telefonu iQOO Z1'in özel ve sınırlı sayıdaki bir sürümünü duyurdu. "Z1 Nautical King" olarak isimlendirilen bu özel sürüm, arka kapağında kullanılan tasarımıyla ön plana çıkıyor. Telefonun donanım özelliklerinin iQOO Z1 ile aynı olması bekleniyor.

Son dönemlerde tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaran Çinli teknoloji üreticisi Vivo, özellikle de son amiral gemisi katili telefonu iQOO Z1'le akıllı telefon tutkunlarını mest etti. Şimdiyse bu akıllı telefonun "Nautical King Limited Edition" isimli özel bir sürümü duyuruldu. Bu akıllı telefon, tasarımıyla dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

iQOO Z1 Nautical King Limited Edition, Çin pazarı dışına çıkmayacak. Şirket, yaptığı açıklamalarda bu akıllı telefonun sınırlı sayıda üretileceğini açıkladı. Çinli teknoloji tutkunları, bu özel sürüm iQOO Z1'e 22 Temmuz itibarıyla erişebilecekler. Peki bu telefon neler sunuyor ve nasıl görünüyor?

Karşınızda, Vivo Z1 Nautical King Limited Edition

Yukarıdaki görselde de görebileceğiniz üzere Vivo, bu özel sürüm telefonunda farklı bir arka kapak tasarımı kullanmış durumda. Bunun haricinde ise telefonda herhangi bir farklılık göremiyoruz. Şirket, her ne kadar donanım özellikleri ile ilgili açıklama yapmamış olsa da çok büyük bir ihtimalle bu özel sürüm, Z1'in temel teknik özellikleriyle birlikte gelecek.

Vivo iQOO Z1, 6.57 inç büyüklüğünde IPS LCD ekrana sahip. Bu ekranın sağ üst tarafına yerleştirilen ön kamera ise 16 MP çözünürlük sunuyor. Telefonun arka kısmındaki üçlü kamera kurulumunda ise 48 MP çözünürlük sunan ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğündeki makro kamera yer alıyor.

Vivo mühendisleri, amiral gemisi katili bu akıllı telefonu MediaTek Dimensity 1000+ işlemci ile destekliyor. Bu işlemciye 8 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar da depolama alanının bulunduğu farklı kombinasyonlar eşlik ediyor. 5G desteğine de sahip olan cihaz, Android 10 tabanlı iQOO UI arayüzü ile birlikte geliyor ve 44 watt hızlı şarj desteğine sahip olan 4.500 mAh kapasiteli bir batarya ile kullanıcılara etkileyici bir kullanım deneyimi sunuyor.

Vivo, kısa bir süre önce duyurduğu Z1 modeli için 310 dolar ila 390 dolar aralığında fiyatlara sahip varyantlar oluşturmuştu. Şirket, bu özel sürüm ve sınırlı sayıdaki akıllı telefonu için herhangi bir fiyat açıklaması yapmadı. Beklentilerse bu özel sürüm akıllı telefonun, yine normal sürüme yakın bir fiyat bandında olacağı yönünde.