iQOO Z5 Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

iQOO, yeni akıllı telefonu Z5'i duyurdu. Teknik özellikleri açısından etkileyici detaylara sahip olan telefon, uygun sayılabilecek fiyatıyla da dikkat çekecek gibi görünüyor. Telefonun en çok konuşulacak özelliği ise 4 GB ekstra sanal RAM imkanı sunuyor oluşu.

Çinli teknoloji şirketi iQOO, anavatanında düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu Z5'i duyurdu. Orta-üst segment bir cihaz olarak karşımıza çıkan Z5, tasarım açısından kendine has bir durum sunmuyor olsa da donanım özellikleriyle milyonlarca tüketicinin ilgisini çekecek gibi görünüyor. Üstelik bu akıllı telefonun fiyatı, en azından Türkiye dışındaki ülkeler için hiç de fena değil.

iQOO Z5, 6,67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranına sahip bir ekranla geliyor. HDR10, DCI-P3 renk uzayının yüzde 100'ü, 240 Hz dokunma hassasiyeti ve TUV Rheinland düşük mavi ışık sertifikası gibi özelliklere sahip olan bu ekran, yerleştirilmiş deliğinde yer alan 16 MP çözünürlük sunan ön kameraya da ev sahipliği yapıyor.

Karşınızda iQOO Z5

iQOO Z5'in yeni akıllı telefonu, Qualcomm'un yeni nesil işlemcilerinden Snapdragon 778G'den güç alıyor. Bu güç, 12 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar da depolama alanı ile kombine edilmiş durumda. Ancak bu donanım yetmez diyen tüketiciler, depolama alanlarının 4 GB'lik bölümünü sanal RAM olarak atayabiliyorlar. Android 11 tabanlı OriginOS 1.0 arayüzü ile sunulan akıllı telefonun 5.000 mAh kapasiteli bataryası ise 44 watt hızlı şarj desteği sunuyor. Özel soğutma sistemi, Hi-Res Audio sertifikası, daha iyi bir oyun deneyimi için özel bir titreşim motoru gibi özelliklere sahip olan cihaz, oyun tutkunları için de ideal gibi görünüyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda yapay zeka ile desteklenmiş üçlü kamera kurulumunu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP de makro kamera yer alıyor. Telefonun ana kamerasının Samsung GW3 sensöre sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

iQOO Z5 teknik özellikleri

Ekran: 6,67 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme oranı, LCD

6,67 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme oranı, LCD İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G

Qualcomm Snapdragon 778G RAM: 8 GB ya da 12 GB (4 GB sanal RAM - LPDDR5)

8 GB ya da 12 GB (4 GB sanal RAM - LPDDR5) Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh (44 watt hızlı şarj)

5.000 mAh (44 watt hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı OriginOS 1.0

Android 11 tabanlı OriginOS 1.0 Bağlantı: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/QZSS/Galileo, USB Type-C

Tüm bu özellikleriyle duyurulan iQOO Z5, mavinin iki tonu ile bir de beyaz renk seçeneğiyle satın alınabilecek. Telefonun fiyatı ise şu şekilde açıklandı: