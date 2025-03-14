Bilim insanlarından tarihe geçen bir keşif geldi. İtalya'da çalışmalarını sürdüren uzmanlar, ışıktan süper katı üretmeyi başardılar. Peki madde bile olmayan ışık, nasıl oldu da süper katıya dönüştü?

İtalya Ulusal Araştırma Konseyi (CNR) bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, bir ilke imza attılar. Oldukça özel bir çalışma yapan bilim insanları, ışıktan süper katı madde üretmeyi resmen başardılar. İlk kez yaşanan keşif, bilim dünyasını heyecanlandırmış durumda.

Süper katılar, maddenin bilinen hâllerinden bir tanesi. Bu maddeler, katılar ile sıvıların özelliklerini aynı anda yansıtıyorlar. İşte daha önce sadece atomlar kullanılarak üretilen süper katılar, CNR'de yapılan çalışma ile ışık kullanılarak üretilmiş oldu. Buradaki dikkat çekici hususlardan biri, ışığın madde bile olmaması. Bir enerji, yapılan çalışma ile maddeye dönüşmüş oldu.

Peki bu nasıl mümkün oldu?

Bilim insanları, ışıktan süper katı üretmek için yarı iletken yapıda olan galyum arsenit malzeme kullandılar. Ancak burada kullanılan galyum arsenit, ışığı üç farklı kuantum durumuna geçirecek şekilde tasarlanmış bir yapıya sahipti. İşte bu özel yapıdaki maddeye bir lazer kaynağından ışın gönderen bilim insanları, ortaya çıkan etkileşim ile süper katı maddeyi üretmiş oldular.

Yapılan çalışma, sadece ilk olması açısından önemli değil. Bilim insanları, ışıktan süper katı üretilmesi ile yeni kuantum ve fotonik teknolojiler keşfedilebileceğini düşünüyorlar. Işık yayan tüm cihazlar, bu keşifle yepyeni bir boyut kazanabilirler. Tabii bu durum tamamen zamanla ilgili. Bilim insanlarının yeni keşifler için hâyli çalışmaları gerekecek.