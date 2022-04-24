ISS, Bir Uzay Enkazı Sebebiyle Manevra Yapmak Zorunda Kaldı

CBS muhabiri William Harwood'a göre ilk uzay turistlerini taşıyan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), Rusya'nın testleri sonucu oluşan bir uydu enkazı sebebiyle dün manevra yapmak zorunda kaldı. Yapılan açıklamalarda bu manevranın turistlerin dönüşünü etkilemeyeceği belirtildi; ancak daha sonra gelen haberler, Ax-1 mürettebatının Dünya yolculuğunun hava şartları sebebiyle bugüne ertelendiğini ortaya koydu.

İnsanlığın uzay araştırmalarının hız kesmeden devam ettiğini; her gün bu konuda ciddi gelişmeler yaşandığını biliyoruz. Ancak bu konuda bazı talihsizlikler de yaşanmıyor değil. Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderilen ilk turistlerin istasyonda mahsur kaldığını, olumsuz hava koşulları nedeniyle Dünya’ya dönemediğini sizlerle paylaşmıştık.

Ancak şimdi gelen haberler, bu turistlerin uzayda da bazı sorunlarla mücadele ettiğini, araştırmalarımız için büyük önem taşıyan ISS’in geçtiğimiz gün Rusya sebebiyle oluşan bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığını ortaya koydu.

Uzay istasyonu, uydu enkazı sebebiyle manevra yapmak zorunda kaldı

CBS Muhabiri William Harwood, sosyal medya hesabı üzerinden cuma günü yaptığı açıklamalarda Rusya tarafından yapılan bir test sonucunda havaya uçan bir uydu sebebiyle ISS astronotlarının uyarıldığını aktardı. Uzay görevleri ile ilgili paylaşımlarıyla da tanınan ünlü gazeteci, bu sebepten dolayı cumartesi; yani dün olası bir çarpışmanın engellenmesi için istasyonun manevra yapabileceğini belirtti.

İlerleyen saatlerde bir kez daha bir paylaşımda bulunan Harwood, neyse ki belirtilen uydu enkazının istasyona karşı bir tehlike oluşturmadığını kaydetti. Ancak, her ihtimale karşı istasyonun belirtilen manevrayı yapacağını da sözlerine ekledi. Ayrıca, bu manevranın turistleri içeren Ax-1 görevinin Dünya’ya dönüşünü etkilemeyeceği de gelen haberler arasında yer aldı.

Ancak NASA, dün yaptığı bir paylaşımla Ax-1 görevinin cumartesiden pazara; yani bugüne ertelendiğini duyurdu. Yapılan açıklamalarda ise bu ertelemeye sebep olarak yine olumsuz hava şartları gösterildi. NASA’ya göre Ax-1 mürettebatı bu gece TSİ 03.55’te uzay istasyonundan ayrılarak gezegenimize doğru yola çıkacak.