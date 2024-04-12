Antalya'nın ulaşım ağını genişletecek demir yolu projesi Osmanlı döneminden bu yana gündemdeydi ancak hayata geçirilmemişti. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşlara büyük avantaj sağlayacak projenin gerçekleşeceğini duyurdu.

Antalya’ya kurulacak bir demir yolu projesi çok uzun süredir gündemdeydi ancak bir türlü hayata geçirilememişti. Hatta 1933 yılında yapımı için kanun bile çıkarılmıştı. Bugün ise bu konuda çok önemli bir gelişme yaşandı.

Antalya’ya demir yolu ulaşımı getirecek projenin hayata geçirileceği duyuruldu. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından duyurulan proje, şehrin ağını genişletirken vatandaşlara büyük avantaj sağlayacak.

İstanbul-Antalya arası 4 saat 45 dakikaya düşecek

Açıklamalara göre Antalya ve Eskişehir arasına yeni bir hızlı tren hattı inşa edilecek. Bu şekilde de İstanbul-Antalya arası 4 saat 45 dakikaya kadar düşebilecek. Antalya’yı Eskişehir’e bağlayacak bu hat, Ankara ve İstanbul ile yapımı devam eden İzmir tren hatlarının bir parçası olacak. Tüm projenin tamamlanmasıyla da İstanbul ile Antalya arası mesafe düşürülecek.

Uraloğlu ayrıca Antalya’nın hızlı demir yolu ağına bağlanması amacıyla geliştirilen projelere de yer verdi. Buna göre 425 kilometrelik Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Isparta/Burdur-Antalya ve 541 kilometrelik Kayseri-Aksaray-Konya-Seydişehir-Antalya kesimlerinde 200 km/sa hızına uygun demir yolu projeleri planlandı ve tüm kesimlerde etüt proje çalışmaları tamamlandı.

Antalya demir yolu projesinin tarihi Osmanlı dönemine kadar uzanıyordu. Proje için en önemli adım 1933 yılındaki kanun ve ödenek ile atılmıştı. Burdur’a kadar olan kısmı tamamlanmasına rağmen savaş nedeniyle yarıda kalmıştı.