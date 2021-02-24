İstanbul'da Hangi İlçede Kaç Tane Yaşlı Bina Bulunuyor?

KENTSEV, İstanbul'da hangi ilçede kaç yaşlı bina bulunduğunu derlediği raporu yayınladı. Rapora göre Fatih, 31 bin 899 eski binayla en fazla yaşlı bina bulunduran ilçe seçildi. En az eski bina bulunduran ilçe ise sadece 41 adetle Beylikdüzü oldu.

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV), Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerini derleyerek İstanbul'da en fazla eski bina bulunan ilçeleri açıkladı. Yayımlanan rapora göre Türkiye'nin metropolü İstanbul'da kayıtlı 1 milyon 164 bin bina bulunuyor. Bu binaların 262 bin 665 adedi ise 1980 ve öncesinde yapıldı. İstanbul'da en fazla eski bina bulunduran ilçe ise 32 bin adetle Fatih oldu.

İstanbul'da en fazla eski binaya sahip Fatih ilçesinin ardından ikinci sırada 17 bin 52 adetle Beyoğlu, 15 bin 981 adetle Beykoz, 13 bin 864 adetle ise Üsküdar bulunuyor. İstanbul ilçelerindeki eski binaya sahip ilçeler ise şu şekilde:

İstanbul'da hangi ilçede ne kadar eski bina bulunuyor?

Fatih: 31.899

Beyoğlu: 17.052

Beykoz: 15.981

Üsküdar: 13.864

Kadıköy: 12.816

Gaziosmanpaşa: 12.786

Eyüp: 11.966

Sarıyer: 11.898

Kağıthane: 11.813

Şişli: 10.601

Kartal: 9.211

Bayrampaşa: 8.295

Ataşehir: 7.735

Küçükçekmece: 7.535

Beşiktaş: 7.272

Şile: 6.762

Pendik: 6.703

Esenler: 6.582

Maltepe: 6.541

Bağcılar: 6.972

Ümraniye: 5.448

Bakırköy: 4.869

Sultangazi: 4.502

Bahçelievler: 3.892

Adalar: 3.584

Tuzla: 2.882

Avcılar: 2.596

Güngören: 2.513

Çatalca: 1.864

Büyükçekmece: 1.303

Başakşehir: 814

Esenyurt: 499

Sancaktepe: 460

Sultanbeyli: 458

Arnavutköy: 96

Beylikdüzü: 41

Bu binalar deprem anında risk taşıyor

Özellikle son yıllarda ülke genelinde artan depremlerin ardından daha sık gündeme gelmeye başlayan 7 ve üzeri büyüklüğünde beklenen İstanbul depremi, eğer önlem alınmazsa pek çok insanın hayatını kaybetmesine, çok daha fazlasının ise yaralanmasına neden olabilir. Rapora göre İstanbul'da 1 milyon 164 bin bina ve 4,5 milyon daire bulunuyor. Her dairede ortalama 3,3 insanın yaşadığı İstanbul'da deprem anında büyük risk teşkil edecek eski binaların da sayısı bir hayli fazla.

KENTSEV Başkanı Haluk Sur'un AA'ya yaptığı değerlendirmeye göre İstanbul'da bulunan binaların yüzde 22'si 1980 ve öncesinde yapılmış. Toplamda 1 milyon 51 bin adet daire bulunduğu belirtilirken bu binalarda 3 milyon 152 bin kişinin oturduğu öngörülüyor. Bu binaların en gencinin dahi 40 yaşını aştığı, bazılarının ise 50 - 60 yaşlarında olduğu düşünüldüğünde bu binalarda oturanların İstanbul depreminde çok ciddi risk altına gireceği öngörülüyor.

Sur, son 8 yılda 564 bin konutun dönüştüğünü 700 bin konutun ise dönüşümünün sürdüğünü belirtti. İstanbul'da acil dönüşmesi gereken bina sayısının ise 300 bin olduğu açıklandı.