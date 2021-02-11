Prof. Dr. Ahmet Ercan: Önümüzdeki 3 Yıl Deprem Yılı Olacak

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, son zamanlarda Türkiye'de yaşanan depremler hakkında yeni açıklamalar yaptı. Önümüzdeki 3 sene boyunca Anadolu bölgesinde yoğun depremler gerçekleşeceğini belirten Ercan, İzmir depremi artçılarının devam edeceğini ve 2045 yılına kadar büyük İstanbul depremini beklemediğini açıkladı.

Jeofizik profesörü profesör doktor Ahmet Ercan, son zamanlarda Kayseri ve Sivas’ta yaşanan depremler doğrultusunda yeni bir açıklama yaptı. Ercan, yer altındaki manyetik alanın yer değiştirip hızlandığını belirtirken, 2021, 2022 ve 2023 yıllarının depremlerle dolu geçeceğini dile getirdi.

Her an olması beklenen İstanbul depremi ile ilgili de konuşan Ercan, diğer profesörlerin aksine depremin yakın bir zamanda gerçekleşeceğini düşünmediğini, büyük İstanbul depremini 2045 yılından önce beklemediğini açıkladı.

“2021 yılında henüz büyük bir deprem görmedik”

Ercan, yer çekirdeğinde bir yalpalanma olduğunu son zamanlarda gerçekleşen depremlerin bu dengesizlikten kaynaklandığını belirtti. Depremlerin özellikle Anadolu bölgesinde gerçekleşeceğini belirtirken, şu ifadeleri kullandı; “2018 yılında belirttiğim gibi 2020, 2021 ve hatta 2023 yılları dünya üzerinde ve Anadolu’da deprem yılları olacaktır. Bunun bizim tarafımızdan denetlenme olasılığı yok. Yaklaşık 7 tane büyük deprem oldu. 2021 yılında henüz büyük bir deprem görmedik. Son gördüğümüz büyük deprem 30 Ekim Sisam depremiydi. Ondan sonra Midilli’nin önünde gördük.”

Beklenen büyük İstanbul depremi hakkında konuşan Ercan, bazı profesörlerin son 22 yıldır eli kulağında açıklamalar yapmaya devam ettiklerini ancak böylesine büyük bir deprem için ortaya çıkması gereken bazı belirtilerin olduğunu dile getirdi. Bu belirtilerin henüz görülmediğini söyleyen Ercan, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Marmara Denizi’nde açıklamalar yapılıyor ama maalesef İstanbul’da bir deprem çığırtkanlığı var. Bazı profesörler, 22 yıldır her an deprem olabilir dediler ve dedikleri çıkmadı. Ben halen 2045’ten önce olmaz diyorum.”

İzmir depreminin artçıları 2022 yılına kadar sürecek

Ercan, 30 Ekim’de gerçekleşen ve 118 kişinin hayatına mal olan İzmir depreminin artçılarının hala yaşandığını, 2022 yılına kadar da yaşanmaya devam edeceğini belirtti. Artçı şiddetlerinin 5, 5,5 ve 6 şiddetine kadar çıkabileceğini belirten profesör, merkezlerin genellike Doğanbey, Kuşadası ve İzmir üzerinde olacağını dile getirdi.