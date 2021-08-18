Özel aracınızla İstanbul-İzmir arasında gidip gelmek ortalama 1200 TL'yi buluyor. Alternatif yöntemlerle bu fiyat daha ucuza gelebiliyor fakat vatandaşlar bu durumdan genel olarak şikayetçi.

Otoyol, tünel, köprü geçiş ücretlerinin cep yakıyor olmasına benzin ve gıda fiyatlarının da pahalılığı eklenince yol ücretlerini karşılamak gittikçe güçleşiyor.

Başta Twitter, Ekşi Sözlük olmak üzere çeşitli sosyal medya platformlarında bu duruma verilen tepkiler dile getiriliyor. Otoyolların öngörülenden daha az kullanılmasının en önemli nedeni olan geçiş ücretleri, insanları eski yolları kullanmaya itiyor.

1200 TL, araba alabilecek kadar maddi durumu iyi olan biri için dahi can sıkıcı bir miktar. En ucuz sıfır arabalardan biri olan 140,900 TL'lik Fiat Panda 2020'nizin olduğunu varsayalım:

Urban 1.2 69 HP motora sahip bu araba, 100 km'de 5.2 lt yakıt tüketiyor. Gidiş-dönüş uzunluğu 955 km olan İstanbul-İzmir yolunda 390 TL'lik benzin yakarsınız.

Peki nereye ne kadar veriyorsunuz da cüzdanınızdan bu kadar fazla para çıkıyor?

Otoyol ücretlerine 217 TL x 2 = 434 TL ,

, Osmangazi Köprüsü'ne 147,50 TL x 2 = 295 TL ,

, Avrasya Tüneli'ne 46 TL x 2 = 92 TL ,

, Hadi bir de molalarda tost, ayran, su ve tuvalete 50 TL (iyimser bir tahminle) verdiğinizi varsayalım. Şimdi de hepsini toplayalım: 1261 TL Evet, 1.2 motorlu bir araçla dahi gidiş-dönüş için verdiğiniz ücretin tamamı bu.

(iyimser bir tahminle) verdiğinizi varsayalım.

Tabii köprüden, otoyoldan, tünelden geçmek yerine saatlerinizi ve rahatınızı feda edip eski yoldan geçebilirsiniz, körfezi dolaşabilirsiniz veya Yenikapı-Bandırma feribotunu kullanabilirsiniz.

Otobüsle veya uçakla gidip gelerek de daha düşük ücretler verebilirsiniz. Hatta blablacar gibi bir uygulamayla 100 TL'ye bile gidip gelebilirsiniz. Otostop da bir yöntem, tüm yolculuğu bedavaya getirebilirsiniz.

Arabayla tek kişi gitmek yerine 3-4 kişi gidip gelerek kişi başına düşen maliyeti düşürebilirsiniz, fakat tercihiniz hangisi olursa olsun sonuç daima cebinizi yakacaktır.