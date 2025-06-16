Yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle uzun zamandır boşta duran İstanbul Park pisti, nihayet yeni sahibine kavuştu. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), İstanbul Park yönetimini resmî olarak devraldı.

Geçmişte yaşanan anlaşmazlıklar yüzünden Intercity ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) arasında çok sert atışmaların yaşandığı İstanbul Park ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bugün bir etkinlik düzenleyen TOSFED, İstanbul Park'ın yönetimini resmen aldıklarını duyurdu. Fedarasyon, İstanbul Park'ın yeniden canlanması için hayli çaba sarf edecek gibi görünüyor.

Formula 1 yarışlarının yanı sıra diğer motor sporları için de açık olan İstanbul Park, son yıllarda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle tabiri caizse atıl duruma düşmüştü. Intercity yönetimi ile TOSFED, pistin yönetimi için karşı karşıya gelmiş, olay mahkemeye bile taşınmıştı. İstanbul Park yönetiminin TOSFED'e verilmesi ile tüm bunlar geride kalmış gibi görünüyor.

Pist herkese açılacak, Formula 1 için girişimlerde bulunulacak!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı oldu. Üçlertoprağı, TOSFED olarak bir kara liste oluşturmayacaklarını, yani pistin herkese açık olacağını söyledi. Formula 1 için FIA ile görüşmelerin devam ettiğini belirten TOSFED Başkanı, uluslararası yarışların sayısını arttırmak istediklerini ifade etti. Ancak şu an için kesinleşen bir durum söz konusu değil.

İstanbul Park ihalesi, Ocak 2025'te iptal edilmişti:

TOSFED, uzun uğraşlar sonucunda yönetimini aldığı İstanbul Park pisti için tadilat ve renovasyon çalışmaları yapacak. Bu çalışmalar bittikten sonra da pistin aktif olarak kullanılmasını sağlayacak. Eren Üçlertoprağı, pist günleri ile pist yarışlarını aynı günlerde düzenlemek istediklerini söyledi. Bakalım yapılacak çalışmalar, İstanbul Park'ın hak ettiği ilgiyi görmesini sağlayabilecek mi...