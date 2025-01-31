Ülkemizin tek Formula 1 pisti olan İstanbul Park için gerçekleşen ihale iptal edildi.

Türkiye’nin tek Formula 1 yarış pisti olan İstanbul Park’ın nisan ayındaki ihalesi mahkeme kararıyla iptal edildi.

Pistin eski kiracısı Intercity’nin sahibi Vural Ak’ın, ihale şartnamesindeki bazı maddelerin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle açtığı davada İstanbul 11. İdare Mahkemesi ihalenin ve yapılan tüm işlemlerin iptaline karar verdi. Mahkeme, mevcut imar durumu ve şartnamedeki değişikliklerin uygulanmasının mümkün olmadığına hükmetti.

Mahkemeye göre ihale usule uygun değildi

İstanbul 11. İdare Mahkemesi kararında ihaleyi kazanan şirketin şartnamede belirtilen süre içinde Formula 1 yarışlarının Türkiye’ye getirilmesi için gerekli protokolü sunamadığını ve ihale sürecinin rekabetçi olmadığını belirtti. Mahkeme, ihale şartnamesinde yer alan bazı maddelerin yatırımcıları ihaleye girmekten alıkoyduğunu ve bu durumun kamu yararına aykırı olduğunun altını çizdi.

Şartnamede en çok tepki çeken madde ihaleyi kazanan firmanın sözleşme imzalandıktan sonra bir ay içinde Formula 1 yarışlarının 2026’da Türkiye’de düzenlenmesi için bir protokol imzalaması zorunluluğuydu. Mahkeme, bu sürenin gerçekçi olmadığını ve Formula 1 yarışlarının uluslararası kuruluşların yetkisinde olduğunu belirtti.

Intercity sahibi Vural Ak açıklamalarda bulundu

Mahkeme kararının ardından açıklama yapan Intercity’nin sahibi Vural Ak, pistin işletmecisi olarak 12 yıl boyunca 84 milyon dolar kira ve bakım masrafı yaptıklarını ve iki yıl üst üste Formula 1 yarışlarını düzenlediklerini belirtirken, son dönemde usulsüz yöntemlerle ihalenin belirli gruplara verilmek istendiğini öne sürdü.

Vural Ak, ihaleye girmeye karar verdiklerini ancak şartnameyi incelediklerinde teknik olarak uygulanması mümkün olmayan maddeler içerdiğini gördüklerini ifade ederek, “Bize göre göstermelik bir ihaleydi ve kamu zararına yol açacaktı. Bu yüzden mahkemeye başvurduk ve itirazlarımız haklı bulundu.” dedi.

Pistin geleceği ne olacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ihaleyi iptal eden mahkeme kararı sonrası yeni bir ihale düzenleyip düzenlemeyeceği de belirsizliğini koruyor. Mahkeme, mevcut şartnameyle sürecin ilerlemesinin mümkün olmadığını belirtti.

Gelecekte Formula 1’in Türkiye’ye geri dönmesi için yeni bir planlama yapılması ve şartların revize edilmesi gerekiyor.