İstanbul'un Yeni Metrobüs Aracının Test Sürüşleri Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarına daha rahat bir ulaşım imkânı sunmak için geliştirilen Capacity adlı metrobüs aracının testlerine başladı. Yeni metrobüs aracı Capacity, İstanbulluların yolculuk sırasında yaşadığı sıkıntıları azaltmayı hedefliyor.

Her gün yüz binlerce İstanbullunun ulaşımına yardımcı olan metrobüslerde yenilenmeye gidiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı açıklamalar sonucunda metrobüs hattında çalışan araçların değiştirilmesi konusunda bir çalışma başlatılmıştı. Bu çalışmanın hız kesmeden devam ettiği de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandı.

Günümüzde 8 farklı hatla yüzlerce durağı kapsayan metrobüs ağı, yeni araçlarıyla birlikte İstanbul halkına daha iyi bir hizmet sunmayı amaçlıyor. Capacity olarak adlandırılan çift körüklü otobüslerin testlerinin geçen hafta tamamlanmasıyla birlikte yeni modellerin testleri de başlamış oldu. İETT Genel Müdürlüğü, filoyu yenilemek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken 250 adet Capacity aracının yeni modelinin de testlerine devam edildiği biliniyor.

İstanbul halkının yaşadığı en büyük sorunlardan biri gideriliyor:

Metrobüslerin kalabalık olması, bilindiği üzere kaçınılamaz bir durum. Bu nedenle birçok vatandaş, rahatsız bir şekilde yolculuk etmek durumunda kalabiliyor. Duraklarda iniş yapmak amacıyla kapıların açılması da bazı yolcuların rahatsız olmasına hatta daha kötü senaryolarda yaralanmalarına bile sebebiyet verebiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni metrobüs modellerinde ise bu duruma bir çözüm bulundu.

Yeni metrobüs modelleri, dışa açılan bir kapı tasarımıyla birlikte araç içerisindeki yolcuların duraklarda yaralanmalarını ya da sıkışmalarını önlemeye çalışacak. Bu sayede metrobüslerin içi kalabalık olsa dahi yolcular kapı önlerinde de rahat bir şekilde yolculuk edebilecek.

Metrobüs hattında çalışan mevcut 600 aracın kat ettiği yol 1 milyon 700 bin kilometre olarak hesaplanmıştı. İBB Meclisi’nin onayıyla birlikte sağlanan gerekli bütçe sonucunda İstanbul halkına sıkıntı veren eski filonun en yakın zamanda yenilenmesi bekleniyor.