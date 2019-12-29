Doğan Kabak, TOGG CEO'suyla Yerli Otomobili İnceledi

YouTube Türkiye'de otomobil denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Doğan Kabak, 2 gün önce tanıtımı gerçekleştirilen yerli otomobili inceledi. Videosunda TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş ile birlikte araç hakkında detaylara değinen YouTuber, otomobili daha yakından tanımamızı sağlayan detayları da gün yüzüne çıkardı.

2011 yılında başlayan çalışmaların sonucu olarak 'Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.' (TOGG) tarafından 27 Aralık 2019 tarihinde tanıtılan yerli otomobil, hem yerel hem de ulusal basında geniş yer buldu. İnternet ortamının önemli mecralarından biri olan YouTube'da da yerli otomobil hakkında içerikler üretilmeye başlandı.

YouTube Türkiye'nin önemli isimlerinden biri olan Doğan Kabak da yerli otomobili yakından tanımamızı sağlayacak bir videoyla karşımıza çıktı. Kabak'ın videosunda aracı birlikte incelediği isimse TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'tı. Gelin, videoda öne çıkan noktalara daha yakından bakalım.

TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, bazı özel açıklamalarda bulundu:

Videoya lansman hakkında düşüncelerini aktararak giriş yapan Doğan Kabak, lansman hakkında TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın fikirlerini aldı. Sözlerine "Uzun bir özlemi gidermek için yola çıktık. Dolayısıyla baştan savma bir çalışma olmamalı, Türkiye'ye layık ve iyilerin iyisi bir sonuç olması gerektiğini düşündük" ifadeleriyle başlayan Karakaş, hedef kitlenin oldukça önemli olduğunu belirtti.

Ar-Ge süreci hakkında da konuşan Karakaş, "Şirket, resmen geçen senenin haziran ayında kuruldu. Hızlanarak eleman sayımızı artırdık. Aracın arkasında Türkiye'nin gücü var. Şirket kendi ayakları üzerinde durmaya başlayınca mühendisliğe ve Ar-Ge aşamalarına yoğunlaştık. Türkiye'nin ve dünyanın önemli isimlerini bir araya getirdik" ifadelerini kullandı. Türkiye'de henüz elektrikli araba konusunda yeterli yetkinlik bulunmadığını söyleyen CEO, "Bu bilgi neredeyse gittik oradan aldık. BMW'da elektrikli i3'ü yapan, Tesla'nın kalite yöneticiliğini yapmış olan, Faraday Future'da çalışmış kişiler, ekibimize destek verdiler" dedi.

'Araçlarımızı, 2022'nin 4. çeyreğinde satışa sunulabilir hâle getireceğiz':

Videonun ilk kısımlarında C sınıfı SUV aracı inceleyen Doğan Kabak ve Mehmet Gürcan Karakaş, aracın özelliklerinin nasıl seçildiğine dair detayları paylaştılar. Gizlenmiş kapı kolundan aracın iç mekânına kadar birçok detayın gösterildiği videoda tasarımdaki yararlanılan fikirler de izleyicilere aktarıldı.

Ön sipariş konusuna da değinilen videoda Mehmet Gürcan Karakaş, testlerin yapılıp verilen sözlerin yerine getirilebildiğinin anlaşılmasından sonra ön siparişin açılabileceğini bildirdi. 2022'nin 4. çeyreğinde araçları satışa sunulabilir hâle getirmeyi hedeflediklerini belirten Karakaş, o tarihe kadar yaşanacak süreç hakkında da bilgi verdi.

Yerli otomobilin iç tasarımının detaylarıyla gösterildiği videoda sedan araç da incelendi. Şık koltuklardan otomobil anahtarına kadar birçok detayın yer aldığı içerikte aracın ismi konusu da konuşuldu. İsim konusunda önümüzdeki senenin ortalarını işaret eden Mehmet Gürcan Karakaş, bu konuda profesyonel olarak çalıştıklarını belirtti. Yerli otomobil hakkında daha birçok detayın yer aldığı videoyu aşağıdan izleyebilir, yerli otomobil hakkındaki detayları derlediğiniz haberimize de buradan ulaşabilirsiniz.

Doğan Kabak'ın TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş ile yerli otomobili incelediği video: