İsviçre Finans Bakanı: Facebook Libra Çöktü

Facebook’un kripto parası Libra oldukça zor günler geçiriyor ve destekçilerini birer ikişer kaybediyor. İsviçre Finans Bakanı, Facebook Libra’nın başarısız olduğunu ve ayağa kaldırılabilmesi için çok çalışılması gerektiğini söyledi.

Bitcoin ile birlikte hayatımıza giren kripto para sözcüğü daha sonra pek çok farklı varlığı da temsil etmeye başladı. Bitcoin’in başlattığı devrimden pay almak isteyenlerden biri de Facebook oldu ve pek çok önemli destekçiyle birlikte Libra’yı üretmek için çalışmalara başladı.

Öte yandan Facebook, Facebook olduğu için insanları yeni sisteme çekmekte zorlandı. Hem insanlar Facebook’un karıştığı skandallar nedeniyle mesafeli duruş sergiledi, hem de hali hazırda sürekli Zuckerberg’i mahkemeye çağıran kural koyucular Libra’nın önüne set çekti.

Libra için durum hiç parlak gözükmüyor

Ekim ayının başlarından bu yana Libra kan kaybediyor. PayPal, Stripe, Visa ve Mastercard gibi diğer ödeme sistemleri, Libra’ya olan desteklerini çektiklerini açıkladı. İsviçre Finans Bakanı Ueli Maurer, merkez bankalarının Libra’nın sunacağı “para birimleri sepetini” kabul etmeyeceğini ve sistemin bu haliyle başarısız olduğunu söyledi.

Normal şartlar altında bu kriptoparayı gelecek yıl işlemlerde kullanılırken görmemiz gerekiyordu. Cenevre’de bulunan bir merkezden, çeşitli şirketler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından yönetilmesi planlanıyordu ancak işler hiç de o yönde gitmiyor.

Yetkililer endişeli

Hem ABD’de hem de dünyanın başka yerlerinde yetkililer Libra hakkında endişelerini ortaya koymuştu. Hali hazırda para basma hakkının tek yasal sahipleri olan merkez bankaları ve hükümetler zaten kripto paralara güvenmiyordu. Facebook’a ise daha da fazla şüpheyle bakıyorlardı. Haliyle Libra’ya uygulanan baskı büyük oldu.

Bitcoin gibi kripto paralar da merkezi olmayan bir sistemle üretiliyor, alınıyor ve satılıyor. Onu dışlamayan ya da doğrudan devre dışı bırakmayan yöneticilerin bu tavrı dikkat çekiyor. Bunda Facebook ve Libra Derneği’nin bu kripto para üzerinde doğrudan kontrol gücüne sahip olacak olması yer alıyor.

Libra’ya yönelik ilk eleştiri değil

Ekim ayında Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Libra’nın “Avrupa topraklarında hoş karşılanmadığını” söylerken lafını sakınmamıştı. Dünya Bankası ve IMF sonbahar toplantısında açıklamalar yapan bakan, İtalya ve Almanya ile birlikte adımlar atacaklarını, zira bağımsızlıklarının tehdit altında olduğunu söylemişti.

Adtech ve kriptopara uzmanı Jon Walsh de Libra’nın yolculuğunun hiç de kolay olmayacağını söylemişti. İnsanların güvenini devletlerin değil şirketlerin sahip olduğu bir paraya çevirmenin sarsıcı olduğunu söyleyen Walsh, Facebook ve ekibinin bu işi başarması halinde hükümetler ve merkez bankaları açısından çok korkutucu olacağını söylemişti.

Bu ayın başlarında da ABD Federal Hazinesi görevlilerinden Lael Brainard, gerekli güvenlik sistemleri olmadan Libra gibi bir sabit kriptoparanın tüketicileri risk altında bırakacağını söylemişti.

Bakalım Libra’nın geleceği nasıl olacak, Mark Zuckerberg hayalindeki sistemi kurabilecek mi? Yoksa Libra bir hayalden ibaret mi kalacak?