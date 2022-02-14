İsviçre'de Halkın Yüzde 80'i Hayvan Deneylerini Destekledi

İsviçre'de gerçekleştirilen ve hayvan deneylerinin yasaklanıp yasaklanmamasını konu alan referandum, halkın ezici bir çoğunlukla deneyleri desteklediğini gösterdi. Her yıl 500 bine yakın hayvanın laboratuvarlarda öldürüldüğü bildirilen ülkedeki büyük firmalar, hayvan deneylerinin yeni ilaçlar için gerekli olduğunu bildirdi.

Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler dünya çapında etik tartışmaların konusu olmaya devam ederken geçtiğimiz gün İsviçre, önemli bir referandum düzenledi. Hayvan hakları savunucularının yeterli desteği toplamasıyla birlikte yapılan referandum, ülkede hayvan deneylerinin yasaklanıp yasaklanmaması konusunda son sözü halka bıraktı.

Referanduma katılan İsviçre halkıysa hayvan hakları savunucularının hiç de beklemeyeceği bir cevap sundu. Ülkenin devlet yayıncısı İsviçre Radyo ve Televizyonu tarafından yapılan ankete göre referandumda oy verenlerin %79, oylarını ‘Hayır’ olarak kullandı. Yani halkın %79’u, hayvanlara yönelik yapılan deneyleri destekledi.

"Yeni ilaçlar için hayvan deneyleri gerekli"

Referandumdan çıkan sonuçlar hakkında biyofarmasötik ilaç üreticisi Interpherma Group’un CEO’su Rene Buholzer’den de açıklama geldi. Buholzer, sonuçların İsviçre halkının insan sağlığı ve refah için araştırmanın rolünü kabul ettiğini gösterdiğini belirtti. Referandumdan çıkan sonuç ise merkezi İsviçre’de bulunan tüm ilaç şirketleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak.

İlaç devleri Roche ve Novartis, referandum hakkında daha önce yaptığı açıklamada yeni ilaçlar geliştirmek için hayvan deneylerinin hâlâ gerekli olduğunu savundu. Ayrıca yasağa karşı çıkanlar, büyük şirketlerin bu yasağın yürürlüğe girmesiyle ülkeyi terk edebileceğini de açıkladı.

Açıklanan verilere göre İsviçre’de her yıl 500 bin civarında hayvan laboratuvarlarda öldürülüyor.