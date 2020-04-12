İtalya'da Can Kaybı Günler Sonra 500’ün Altına İndi

Koronavirüs salgınında ABD'den sonra en çok ölümün yaşandığı İtalya'da ölü ve vaka sayısı açıklandı. Son 24 saat içinde ölü sayısının 431 arttığı İtalya'da bu sayı 19 bin 899'a yükseldi. Bu ülkede bir gün içinde meydana gelen ölümler, 19 Mart'tan bu yana ilk kez 500'ün altına indi.

Dünya genelinde bir dönem koronavirüs salgınının merkez üssüne dönüşen İtalya’dan bu kez umut verici haberler geldi. Avrupa ülkesine ilişkin açıklanan son verilere göre, ölü sayısı günler sonra ilk defa 500’ün altına düştü. Ayrıca, İtalyan hükümeti karantina süresine ilişkin yeni bir karar aldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vakaların 500 bini geçtiği ABD, ölüm sayısında İtalya'yı geride bıraktı. 21 binden fazla can kaybının yaşandığı ABD’yi, yaklaşık 20 bin ölümle İtalya izliyor. Son verilere göre, salgının Avrupa'daki merkezi olarak anılan İtalya'da vaka ve ölüm oranlarında düşüş devam ediyor.

İtalya'da ölü sayısı düşüyor:

İtalya Sivil Savunma Ajansı’nın bildirdiği verilere göre, ülkede bir gün içinde 4 bin 92 yeni vaka tespit edildi. Böylece vaka sayısı 156 bin 363’e yükseldi. 19 Mart’tan bu yana ölüm sayıları ilk kez 500’ün altına indi. 21 Şubat’tan bu yana koronavirüs ile mücadele eden İtalya’da, 27 Mart tarihinde bir gün içindeki en yüksek ölüm oranı açıklanmış ve 919 kişinin öldüğü duyurulmuştu.

İtalyan yetkililer, 21 Mart'ta görülen 6 bin 557 vakanın ardından ülkede tespit edilen vaka sayısında her geçen dün düşüş yaşandığını ve bu durumun umut verici olduğuna dikkat çekiyor. İtalya'da günlük vaka sayılarının 5 binden 3 bine kadar gerilediğini belirtelim. Tedbirleri sıkı tutmaya devam eden Başbakan Gisueppe Conte hükümetinin aldığı yeni karara göre, ülke genelinde halihazırda devam eden karantina uygulaması 3 Mayıs’a kadar uzatıldı.

İtalya'da karantina süresi uzatıldı:

Dünya genelinde ABD, vaka ve ölüm oranları bakımından İtalya'yı geçerken, İspanya Avrupa kıtasında koronavirüs salgınının merkezi oldu. ABD’de şimdiye kadar 545 binden fazla vaka ve 21 binden fazla ölüm gerçekleşti. İspanya’da ise 166 binden fazla vaka ve 16 binden fazla ölüm yaşandı. İtalya’da 156 binden fazla vaka kayda geçerken, yaklaşık 20 bin kişi hayatını kaybetti.