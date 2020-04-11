ABD, Koronavirüsten En Çok Ölüm ve En Çok Vaka Görülen Ülke

Dünyayı etkileyen koronavirüs pandemisi Batı dünyasını da ağır şekilde etkiledi. Salgının merkez üstlerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri’nde resmi vaka sayısı 500 bini geçti, ölüm sayısı ise 19 bin 715 oldu.

İlk olarak geçtiğimiz yıl Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya çapında bir salgına dönüşen koronavirüs pandemisi, pek çok ülkeyi zor durumda bıraktı. Koronavirüs vakalarının en sık görüldüğü yer ise ABD oldu.

Bugün açıklanan veriler ile birlikte ABD’de görülen toplam vaka sayısı 500 bini aştı. Ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı bugün 2,035 kişi artarken, toplam test sayısının da 2,5 milyonu aştığı belirlendi.

Vaka sayısı 507 bin

Koronavirüs vakalarının sayısı, bugünkü 33,752 yeni vakayla birlikte toplam 507,534 olarak açıklandı. Ülke çapında pandemi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 19,816 oldu. Ülkede salgından etkilenen ancak daha sonra taburcu edilen kişilerin sayısı ise 28,224 oldu.

Vakaların önemli bir kısmı ise New York’ta ortaya çıktı. Eyaletteki toplam vaka sayısı 172,358 oldu. Bugün 783 kişinin hayatını kaybettiği eyalette toplam ölüm sayısı da 8627 olarak gerçekleşti.

ABD’de şu ana kadar yapılan toplam test sayısı 2 milyon 556 bin oldu. Şu andaki aktif vaka sayısı ise 459,494 olarak göze çarpıyor. ABD’nin eyaletleri dışında ordusu içerisinde 3366, Najavo’da 558, Grand Princess gemisinde 103, Diamond Princess gemisinde de 46 vaka görüldüğü belirtiliyor.

ABD, ölüm sayısında zirveye çıktı

İlk koronavirüs vakasının 15 Şubat’ta açıklandığı ABD’de tuvalet kağıdı kuyrukları uzun süre sosyal medyanın diline düşmüştü. ABD Başkanı Donald Trump’ın da salgına karşı takındığı tavır ve izlediği mücadele yöntemleri ciddi şekilde eleştirilerin odağında yer alıyordu.

Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 700 bini geçti. Toplam ölüm sayısı da 100 bini aşarken ABD, 19,715 can kaybı ile İtalya'yı geride bırakarak dünyada en çok ölüm vakasının görüldüğü ülke oldu.