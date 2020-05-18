İzmir ve Nevşehir’deki Arabalı Sinema Etkinliğine Büyük İlgi

COVID-19 salgını, diğer sosyal alanlar gibi sinema salonlarının da kapatılmasına neden olmuştu. İzmir ve Nevşehir belediyeleri, vatandaşların hem bu açlığını gidermek hem de hoş vakit geçirmelerini sağlamak için arabalı sinema etkinlikleri düzenledi.

Türkiye, koronavirüs salgını ile mücadelesinde ikinci ayını geride bıraktı. Hepimize bildiğimiz dünyayı unutturan ve yeni normaller kazandıran COVID-19, belki de hayatımızda hiç olmadığı kadar evde vakit geçirmemize neden oldu.

İzmir ve Nevşehir belediyeleri, korona günlerinde evlerinde bunalan vatandaşlara biraz olsun moral verebilmek umuduyla arabalı sinema etkinlikleri düzenledi. Bostanlı, İnciraltı Demokrasi Meydanı, Fuar İzmir, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti, Buca ve Çiğli olmak üzere İzmir’in farklı noktalarında kurulan dev ekranlar, vatandaşların arabalarından inmeden sinema keyfi yaşamalarını sağladı.

İzmir'in farklı noktalarına kurulan dev ekranlar, vatandaşlara araçlarından inmeden sinema keyfi yaşattı

Belediye ekipleri, filmi izleyen kişilere patlamış mısır, gazoz ve maske dağıtmayı da ihmal etmedi. Arabalı sinema etkinliğinin Fuar İzmir’deki ayağına katılan Nurettin Arabacı isimli bir vatandaş, organizasyonu sosyal medyadan gördüklerini ve hemen başvuru yaptıklarını söyledi. İlk defa arabalı sinema etkinliğine katıldıklarını belirten Arabacı, “Salgın nedeniyle iş dışında evden çıkmıyorduk. Çok sıkılmıştık, gerçekten bu etkinlik çok iyi oldu” dedi.

Belediye ekipleri, filmi izleyen kişilere patlamış mısır ve gazoz ikram etti, maske dağıttı

Betül Arslan isimli vatandaş ise “Hemşireyim, bana büyük iyi bir moral oldu. Koronavirüs önlemleri nedeniyle hiçbir etkinliğe katılamıyorduk. Böyle bir olanağı sağlamaları bizleri çok mutlu etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. İlk defa arabalı sinema etkinliğine geliyoruz. Aslında hayalimizdi. İkramlar da çok güzel” ifadelerini kullandı.

Nevşehir Belediyesi’nin düzenlediği arabalı sinema etkinliği de en az İzmir’deki kadar renkli görüntülere sahne oldu. Bektik Mahallesi’nde bulunan kamyon ve tır garajına kurulan dev ekranın önüne araçlarını park eden vatandaşlar, belediye ekiplerinin ikram ettiği gazoz ve mısırlar eşliğinde etkinliğin ilk günü “Müslüm” filmini, ikinci gününde ise “Türk İşi Dondurma” filmini izledi.

Nevşehirliler, etkinliğin ilk günü Müslüm, ikinci gününde ise Türk İşi Dondurma filmini izledi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara moral vermek için düzenledikleri arabalı sinema etkinliğinin büyük bir ilgi gördüğünü söyledi. Arı, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Ramazan Bayramı'nın 3. günü yeni bir filmle etkinliği tekrarlayacakları haberini verdi.