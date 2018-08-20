J.K. Rowling, Karanlık Bir Harry Potter Teorisini Onayladı

Edebiyat ve sinema tarihinin en çok okunan ve izlenen hikayelerinden olan Harry Potter serisi, tüm hayranlarına semboller ve pek çok alt hikaye ile dolup taşan bir dünya sunuyor. İlk filmin çıkışının üzerinden 17 yıl geçse de bazı teoriler hala tartışılıyor. Üç kardeşin ölümle yaptığı anlaşmayı hatırladınız mı? Yazar Rowling, buradan yola çıkan bir teoriyi doğruladı.

Son yıllarda Harry Potter hayranlarının çokça gündeme getirdikleri, Albus Dumbledore’u merkezine alan, akıl dolu bir teori var. Bu teorinin asıl çıkış noktası Ölüm Yadigarları filminde ve kitabında anlatılan Üç Kardeşin Hikayesi. Sıkı takipçiler hemen hatırlayacaklardır, ancak bir yine de biraz ipucu verelim.

Masalda üç büyücü kardeşten söz ediliyor. Bu üç kardeş bir gün geçmeleri gereken tehlikeli bir nehirle karşılaşıyorlar. Asalarını kullanıp büyü yaparak bir köprü inşa eden kardeşler, diğer yakaya ayaklarını basmadan Ölüm adındaki figürle karşılaşıyorlar.

Üç Kardeşin Hikayesi’ni hatırlamayanlar için tamamı:

Hikayedeki üç kardeşin her birisi, seri boyunca izlediğimiz bazı kişilerin özelliklerini yansıtıyor. Kullandıkları eşyalar, seri boyunca karakterlerin ellerinde bulunan eşyalar.

Sadece üçüncü kardeşin diğerlerinden daha uzun bir hayata sahip olabildiğini görüyoruz. İlk kardeş ise elindeki mürver asası ve gözünü bürüyen hırs nedeniyle Voldemort’u fazlasıyla andırıyor. Rowling’in “tamamen uyum sağlıyor” diyerek onayladığı teori ise ilk kardeşin Voldemort’un ta kendisi olduğunu söylüyor.

İkinci kardeş, yani kavuşamadan sevdiği kadını kaybeden ve onu taşla dirilten kardeş ise Severus Snape. Bildiğiniz üzere Snape, Harry’nin annesi Lily’ye deliler gibi aşıktı. Hatta ölmeden önce son anların aşkının onu ne denli değiştirdiğini görmüştük.

Son ve en uzun yaşayan görünmezlik pelerinine sahip kardeş ise Harry Potter. Çünkü Potter, ölüm korkusundan sıyrılmış, uzun ve mutlu bir hayat yaşamak isteyen, alçak gönüllü bir kişilik olarak tanımlanıyor.

Eğer bu 3 eşleşmeyi onayladıysanız, muhtemelen Ölüm’ün kim olduğu sorusuna verilecek en mantıklı cevap olan Dumbledore cevabını da onaylarsınız. Evet, bu hayran teorisine göre Ölüm Dumbledore’un ta kendisidir. Bir süre düşündükten sonra mantıklı geliyor. Eğer hala saçma geliyorsa serinin en başına ilk kitap ve ilk film olan Felsefe taşına dönelim. Harry Potter, burada babası James Potter’dan kaldığı söylenen görünmezlik pelerinini Dumbledore’un ellerinden alıyor.

Harry pelerin üzerinde şu notu okuyor:

"Baban öldüğünde bunu bana bıraktı. Şimdi sana dönme zamanı. İyi kullan."

Eğer hala Dumbledore’un Ölüm olduğuna inanmadıysanız bir detay daha var. Harry, Ölüm Yadigarları filminde ruhani bir dünyaya giderek Dumbledore ile karşılaşır, burada kendisini “eski bir arkadaş” olarak selamlar. Yani tıpkı hikayede ölen son kardeş ve Ölüm’ün arasında olduğu gibi.

Rowling aşağıdaki paylaşımıyla "Favori hayran teorin nedir?" sorusuna yanıt veriyor:

"Dumbledore'un Ölüm olduğu teori. Çok güzel ve uyum sağlayan bir teori."