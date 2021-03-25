Jack Dorsey'in NFT aracılığıyla satışa çıkardığı ilk tweeti satın alan Türk asıllı iş insanı Sina Estavi, yaptığı işlemle ilgili açıklamalarda bulundu. Bunun mantıklı bir yatırım olduğunu söyleyen Estavi, tweetin gerçek değerinin yıllar sonra anlaşılacağını söyledi.

Bir süredir hayatımızın içerisinde olan NFT teknolojisiyle satılan dijital varlıklardan bahsediyoruz. Bu bağlamda satılan dijital varlıklardan bir tanesi de Twitter CEO'su Jack Dorsey'in kendi kurduğu platformda yaptığı ilk paylaşımdı. Valuable isimli bir platform üzerinden satışa çıkarılan paylaşım, 2,9 milyon dolar gibi dudak uçuklatan bir fiyata satın alınmıştı. Tweeti satın alan Sina Estavi isimli iş adamı, yaptığı harcama ile ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Söz konusu açıklamalarını Twitter üzerinden yapan Estavi, satın aldığı şeyin yalnızca bir tweet olmadığını, kendine göre çok mantıklı bir yatırım yaptığını açıkladı. İnsanların bu alışverişin değerini yıllar sonra anlayacağını söyleyen iş insanı, Blockchain ile dijital ortamda imzalanmış tweeti Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosuna benzetti.

Sina Estavi'nin satın aldığı tweet şuydu

Aslen Türk olan iş insanının yaptığı açıklamalara göre Twitter'da yapılmış olan ilk paylaşım, insanlık tarihinin dijital ortamdaki ilk parçalarından bir tanesi. Bu yüzden de satın aldığı tweetin önemli olduğunu söyleyen Estavi, sahip olduğu dijital varlığın değerinin bundan 50 yıl sonra ne kadar olacağının hiçkimse tarafından bilinmediğini ifade ediyor.

Sina Estavi'ye göre satın aldığı tweetin değeri, şu an için yalnızca kripto para yatırımcıları tarafından biliniyor. Bu bağlamda hem yatırımcıların hem de meslektaşlarının bu satın alma işleminden memnun olduğunu söyleyen Estavi, önümüzdeki günlerde ise Jack Dorsey'in dijital olarak imzaladığı bir sertifikaya sahip olacak. Bu sertifikada satın alınan tweetin kendisine ait olduğu belirtilecek. Yaşanan bu gelişmeler, NFT çılgınlığının kolay kolay yok olmayacağının açık bir göstergesi.