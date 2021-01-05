Alibaba'nın kurucusu ve eski üst düzey yöneticisi Jack Ma'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili olarak yaklaşık bir yıl önce yapılmış dikkat çekici bir açıklama yeniden gündeme geldi. Videoda Çin'in kaçak milyarderi Guo Wengui, Jack Ma'nın ya öldürüleceğini ya da hapse gireceğini öne sürüyordu.

Çinli e-ticaret devi Alibaba Group’un kurucusu Jack Ma, geçtiğimiz aylarda Çin’in bankacılık sistemine yönelik sert bir çıkışta bulunmuş, bu çıkışın ardından ise gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Konuyla ilgili olarak öne sürülen iddialara göre Ekim 2020’den bu yana Jack Ma’dan haber alınamıyor.

Jack Ma’nın gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasının ardından Guo Wengui’nin 2019 yılında finans ve işletme kanalı Real Vision'a yapmış olduğu açıklamalar yeniden gündeme geldi. 2014'te Çin'den kaçarak ülkedeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili bazı detayları ortaya çıkaran ünlü milyarder Wengui, Jack Ma’nın geleceği ile ilgili tahmininde ise ya öldürüleceğini ya da hapse atılacağını ifade ediyordu.

Çin’in kaçak milyarderi, 2019’daki açıklamasında Jack Ma’nın ya öldürüleceğini ya da hapse atılacağını söylemişti

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Jack Ma’dan konuştukları sırada “Tüm Çinli milyarderler için iki yol var” ifadelerini kullanan Guo Wengui, bu yollardan birinin hapse girmek, diğerinin ise ölmek olduğunu belirtiyor. Wengui’nin açıklamalarına göre Ma’ya değil finans şirketi olan Ant Group'a odaklanmak gerekiyor zira şirket, Çin’deki bankacılık sistemine meydan okuyor ve tahmin edebileceğiniz gibi hükümet için büyük bir sorun oluşturuyor.

Çin’in en büyük zenginlerinden ve girişimcilerinden biri olan Jack Ma, ekim ayında yaptığı açıklamalarda Çin’deki piyasa düzenleyici kurumların ve kamu bankalarının zamanının gerisinde kaldığını ifade etmişti. Ortaya atılan iddialara göre Ma, tam olarak bu açıklamaların ardından ortadan kayboldu.

“Jack Ma'nın Çin'i eleştirdikten sonra ortadan kaybolması, Çinli teknoloji şirketlerinin Çin Komünist Partisinin kontrolünde olduğunu gösteriyor”

Bununla birlikte, Çin hükümetinin Ma’nın açıklamalarından sonra Ant Group’un Hong Kong ve Şanghay borsalarındaki eş zamanlı halka arzını durdurduğunu ve yine Ma’nın kurucusu olduğu Alibaba Group hakkında da bir tekelcilik soruşturması başlattığını belirtelim.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü Kenneth Roth, Jack Ma’nın gizemli ortadan kayboluşu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın Çin'in finansal sistemini eleştiren bir konuşma yapmasının ardından iki aydır şüpheli şekilde kayıp olması, her ne güvence verilirse verilsin Çinli teknoloji şirketlerinin nihayetinde Çin Komünist Partisinin kontrolünde olduğunu gösteriyor.” ifadelerini kullandı.