Jaguar'ın çok tartışmalı bir tasarıma sahip bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen konsept otomobili Type 00'ı ilk kez halka açık olarak sergiledi.

Jaguar, geçtiğimiz yılın sonlarında yeniden markalaşma sürecine girmiş ve yepyeni bir tasarım diliyle karşımıza çıkacağını duyurmuştu. Bu kapsamda ilk aracı olan konsept otomobili Type 00’ı da aralık başında tanıtmıştı. Araç, bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen hem ilginç hem de görenleri ikiye bölen bir tasarıma sahipti.

Şimdi ise Type 00 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Araç, tanıtımından aylar sonra ilk kez halka açık bir şekilde sergilendi.

Jaguar Type 00, gerçek hayatta böyle gözüküyor

Şirket, Paris sokaklarında gezdirerek aracı insanların beğenisine sundu ve yollarda nasıl görüneceğini gösterdi. Paylaşılan görüntülerden, aracın gerçek hayatta bile gerçek gibi durmadığını görebiliyoruz. Sanki bir yapay zekâyla oluşturulmuş gibi bir havası var.

Ultra lüks araç, yalnızca sergilenmedi aynı zamanda bazı ünlüler tarafından deneyimlenebildi. Barry Keoghan, Zoe Saldana ve Jamie Dornan gibi oyuncular da dahil birçok ünlü isim, Type 00’ı deneyimleme imkânı yakaladı.

Araç, duyurulduğundan beri tasarımından ötürü birçok eleştiriye maruz kalsa da şimdiden bütün ilgiyi üzerine toplamış durumda. 2026 yılında bu tasarım dilini benimseyen Jaguar araçların yollarda olması bekleniyor. Piyasaya sürüldüğünde etrafta bu tarz arabaları görmek çok ilginç olacaktır. Fiyatlarının 100 bin doları aşabilmesinin beklendiğini de ekleyelim.