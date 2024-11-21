Logosunu değiştiren Jaguar, 2 Aralık'ta yeni modellerindeki tasarım dilini gösterecek konsept bir otomobil tanıtacak.

Lüks arabalarıyla tanıdığımız İngiliz otomobil devi Jaguar, geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir hamle yapıp yeniden markalaşmaya gitmişti. Şirket, bu kapsamda logosunu da değiştirmişti. Ancak yeni logo, kullanıcılar tarafından pek beğenilmemiş ve sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Jaguar’ın yeni stili hakkında tartışmalar devam ederken bugün şirketten yeni aracıyla ilgili bir paylaşım yapıldı. Otomobil üreticisi, önümüzdeki haftalarda yenilenen markasını temsil eden ilk ürününü bizlerle buluşturacak.

2 Aralık’ta Jaguar'ın yeni tasarım dilini yansıtacak bir araç göreceğiz

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Jaguar’ın yeni aracının tanıtımı, 2 Aralık günü ABD’nin Miami şehrinde gerçekleştirilecek. Paylaşım, yeni bir çağa sokacak aracın arka tarafına küçük bir bakış atmamızı sağlıyor. Ancak fotoğraftan pek bir şey anlamak mümkün değil. Hatta araba olup olmadığı bile anlaşılamıyor.

2 Aralık günü Jaguar’ın yeni bir araç tanıtacağı zaten biliniyordu. Sadece yeni paylaşımda araçtan bir görüntü bizlerle buluşmuş oldu. Hakkında çok fazla detay olmasa da konsept otomobilin bir spor araç olacağı ve kendine has, alışılmışın dışında bir tasarımla geleceği düşünülüyor. Zaten şirketin paylaştığı bu teaser görselden bunu anlayabiliyoruz.

Yeni araç, Jaguar’ın yeni tasarım dilinin bir göstergesi olacak. İlerleyen dönemde bu tasarım diline sahip 3 model göreceğiz. Bir dört kapılı GT, bir Bentley Bentayga benzeri SUV ve bir Bentley Flying Spur benzeri arabayla karşılaşacağız.

Jaguar'ın 2 Aralık'ta tanıtacağı modelin böyle gözükebileceği iddia ediliyor

*Autocar tarafından hazırlanan bir tahminî tasarım.