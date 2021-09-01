Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın bir vatandaşla küfür, hakaret ve tehdit içeren konuşmasının ortaya çıkması sonrası sosyal medyada da tepkiler gecikmedi. Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’un kötü yönetildiğini söyleyen Serkan Yalnız isimli taraftar ile Alim Karaca arasında geçen telefon görüşmesine daha önce Kemal Kılıçdaroğlu ile bir Twitch yayını gerçekleştiren Jahrein de tepki gösterdi.

Bugünün sosyal medyada en çok konuşulan gündem maddelerinden biri, Muğla Fethiye belediye başkanı Alim Karaca ile bir vatandaş arasında geçen görüşmeydi. Fethiye'nin profesyonel basketbol takımı Lokman Hekim Belediyespor taraftarı Serkan Yalnız, takımın yönetimine yönelik eleştirileri sonrası Alim Karaca ile gerçekleştirdiği görüşmede tehdit, hakaret ve küfürle karşılaştı.

Yalnız, konuya ilişkin yaptığı açıklamada takım ile ilgili eleştirileri sebebiyle ilk olarak Temmuz ayında bir mesaj ile Karaca tarafından dolaylı yollarla tehdit edildiğini, ardından da son olarak bu talihsiz görüşmenin yaşandığını ifade etti. Yalnız, konuyla ilgili olarak suç duyurusunda bulundu.

Sosyal medyada olaya tepki yağıyor:

Yalnız'ın görüşmenin bir kısmını video olarak yayınlamasının ardından sosyal medyada olaya tepki yağmaya başladı. Ettiği hakaretler, küfürler ve tehdit içerikli söylemleri sebebiyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Karaca'dan henüz bir açıklama gelmezken, geçtiğimiz aylarda Kemal Kılıçdaroğlu ile bir Twitch yayını gerçekleştiren Jahrein de tepkisini dile getirdi.

Jahrein, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek ''Bu nedir başkanım @kilicdarogluk? Konu ne olursa olsun mevki sahiplerinin vatandaşla böyle konuşma hakkı yok! Şimdi ya malum parti gibi “kumpas” diyeceksiniz ya da doğruysa gereğini yapacaksınız. Merakla bekliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Jahrein'in de tepkisini çeken küfürlü video:

Söz konusu tweet'i görüntüleyemiyorsanız buraya tıklayın.

Jahrein aynı zamanda Karaca'nın geçmişte de şiddet odaklı bir olayın merkezinde olduğuna yönelik mesajlar aldığını paylaşarak söz konusu olayı da yeniden gündeme getirdi. Fethiyeli takipçilerinin belediye yönetiminden memnun olmadığını söylediklerini de ekleyen Jahrein, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan konuya ilişkin cevap beklediğini de tweet'lerinde vurguladı.