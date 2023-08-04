Bir hayvan sahiplenmek büyük bir sorumluluk ancak psikolojimize ne kadar iyi geldiği de çok açık. Jako papağanları da sahip olduğu özellikler ile bu konuda oldukça iddialı.

Derdinizi anlatabildiğiniz, sizi dinleyen hatta cevap veren bir evcil hayvanınız olduğunu düşünün… Evet bu biraz hayal ancak taklit yetenekleri epey gelişmiş olan Jako Papağanları bu hayalin bir kısmını gerçeğe dönüştürebiliyor.

Söylediklerimizi tekrar edebilen ve biraz eğitim ile size yanıt verebilen Jako Papağanları yaptığı bazı hareketler ile ne kadar zeki olduğunu da bize kanıtlıyor. Biz de bu zeki hayvanların kaç yıl yaşadığından tutun da bakımına ve özelliklerine kadar tüm bilgileri bu içerikte derledik.

Jako papağanlarının özellikleri:

Jako papağanlarının birçok değişik türü bulunuyor

Neredeyse bir insan ömrü kadar ömürleri var

Jako papağanları sizin yüzünüzü ve sesinizi ayırt edebiliyor

Bin kelimeye kadar çıkan kelime dağarcığına sahipler

Jako papağanları tam bir meyve düşkünü

Her şeyleriyle ilgilenilmesi gerekiyor:

Nüfusları maalesef günden güne azalmakta

Konuşkan ve cana yakın olarak bilinen Jako papağanlarının birçok değişik türü bulunuyor

Jako papağanlarının mükemmel bir taklit yeteneğinin bulunduğuna değinmiştik. Bu taklit yetenekleri sayesinde ev kuşu olarak dikkat çeken Jako papağanlarının birbirinden farklı özellikleri olan üç adet türü bulunuyor. Hepsinin ortak noktası ise gerçekten zeki kuşlar olmaları.

Timneh Jako papağanları diğer türlere nazaran daha çabuk konuşabiliyor. Yabancılara karşı da diğer türlere göre daha arkadaş canlısı yaklaşıyor. Boyut olarak diğer türlere göre birazcık kısa olsa da daha koyu renkleriyle öne çıkıyor. Koyu kestane rengi kuyruğu ile daha açık gaga rengi diğer türlerin özellikleriyle karşılaştırıldığında Timneh jakosunun kolaylıkla ayırt edilebildiği kesin!

Kongo Jako papağanı diğerlerine göre daha uzun ve büyük görünümlü. Neredeyse bir metrenin üçte biri boyunda. Tüyleri de diğerlerinden farklı olarak açık gri renginde. Parlak kırmızı renkteki kuyruğu ve siyah renkli gagasıyla daha fazla göze çarptığını söyleyebiliriz. Kongo Jako papağanına benzeyen yalnızca daha küçük görünümü olan bir diğer türümüz ise Ghana Jako papağanı.

Neredeyse bir insan ömrü kadar ömürleri var:

Bir jako papağanının neredeyse 80 yıl yaşadığını söylesek nasıl tepki verirsiniz? Gerçekten bir evcil hayvan için oldukça uzun bir süre. Bu süreç içerisinde jako papağanlarının fiziksel sağlıkları kadar duygusal hassasiyetini de düşünmek önemli. Duygusal canlılar olarak karşımıza çıkan jako papağanları olaylardan hemen etkilenebiliyor!

Özellikle 80 yılda bakım verenlerin sürekli değişmesi papağanlara huzursuzluk verebiliyor. Bakım verenlerin jako papağanlarını uzun süre besleyeceklerini bilmeleri gerekiyor. Yani bir jako papağanınız varsa büyük bir sorumluluk aldığınızın farkında olmalısınız.

Jako papağanları sizin yüzünüzü ve sesinizi ayırt edebiliyor:

Jako papağanınızın uzun ve mutlu bir yaşama sahip olmaları için hareket etmelerini sağlamanız gerekiyor. Jako papağanınızla birlikte uzun süreli vakit geçirmeniz onlarla sağlıklı duygusal bağ kurabilmeniz için ilk yapılması gereken şey. Jako papağanınız sizin yüzünüzü hatta sesinizi ayırt edebilir hatta anılarınızı hatırlayabilir. Bu yüzden bağ kurmak çok önemli.

Jako papağanlarının beş yaşındaki bir çocuğun zihinsel ve duygusal kapasitesine sahip olması da hepimizi şaşırtan bir diğer özellik. Oyun oynamayı çok sevmesi, hareketli olması ve ilgi görmekten hoşlanması bunu kanıtlar nitelikte. Duygusal zekalarının da diğer kuş türlerinden yüksek olduğu bu özelliklerinden anlaşılabiliyor. Ayrıca nesneleri sayısına, şekline ve hatta rengine göre bile tanıyabilirler!

Tam tersi bir durum söz konusu olduğunda jako papağanınızın yıkıcı davranışlar gösterdiğine şahit olabilirsiniz. Tüy yolma, hareketsizlik bu yıkıcı davranışlardan sadece ikisi. Bu yıkıcı davranışların görülmemesi için papağanınızın huzurlu bir yaşam sürmesini sağlamanız gerekiyor.

Bin kelimeye kadar çıkan kelime dağarcığına sahip olmaları onları en zeki kuşlardan biri yapıyor:

Papağanların 1000’den fazla kelime dağarcığı bulunduğu yapılan çalışmalarla kanıtlananlar arasında. Çok şaşıracaksınız ama jako papağanları bulmaca oyunlarını bile çözebiliyor. Aynı zamanda Jako papağanına sahipseniz sizin söylediklerinizi mükemmel bir şekilde taklit edebilmekle birlikte iyi bir eğitim ile sorduğunuz basit soruların cevaplarını da verebilir! Hatta Alex isimli papağanın insan dışında varoluşsal soru soran ilk ve tek hayvan olarak tarihe geçtiğini söyleyebiliriz. Gerçekten çok zeki canlılar oldukları belli!

Bilinçli bir hayvan olduklarına inanılan jako papağanlarının ayrıca özfarkındalık sahibi oldukları düşünülenlerin arasında. Hatta bu yüzden tıpkı biz insanlar gibi kolaylıkla strese girebilirler. Acı çektikleri zaman ağlamak, üzülmek ve depresif hissetmek gibi insani özellikleri de bulunuyor.

Jako papağanlarının tam bir meyve düşkünü olduğunu söylemeden geçmeyelim:

Jako papağanlarının bakımları hakkında konuşurken nasıl beslendiklerini söylemeden geçmek olmaz. Jako papağanları için meyve ve tohum gibi yiyecekler vazgeçilmezdir. Papağan yemleriyle birlikte kuruyemiş, taze meyve yiyebilirler ancak yemleri dışında verilen yiyeceklerin kontrollü olarak verilmesi sağlıkları açısından ciddi anlamda önemli. Tıpkı insanlarda olduğu gibi bayat ve bozuk yiyeceklerin verilmemesi beslenme için ilk şartı oluşturuyor. Sularının gün aşırı tazelenmesi jako papağanları için gerekli olan en önemli şey.

Mekansal farkındalıkları gelişmiş olduğu için kafes dışında hareket edebilecekleri alanlara kadar her şeyleriyle ilgilenilmesi gerekiyor:

Güneş girmeyen eve doktor girer misali karanlık ortamlardan hoşlanmazlar aksine bol ışık alan ve havadar olan yerler onların ilgisi çeker. Bu yüzden kafesleri ışık alan yerlerde olmalı. Hepimiz gibi özgürlükten hoşlanan Jako papağanları için kafeslerinin geniş olması öneriliyor. Kafeslerinin haftada 2 ya da 3 kere temizlenmesi fiziksel sağlıkları açısından önemli.

Jako papağanlarının mekansal farkındalıkları oldukça gelişmiş olduğu için kafes dışında da korunaklı alanlarda günde birkaç saat oynamaları hareket ve özgürlük açısından gerekli. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise kabloların papağanlar tarafından kemirilme ihtimali. Kablo gördüğünde dayanamayan bu canlılar için uygun önlemlerin alınması gerek.

Maalesef Jako papağanlarının nüfusu günden güne azalmakta:

Uygun koşullarda kendi kendilerine öğrenebilen bu zeki hayvanların 2007 yılında Tehdit Altındaki Türler Listesi’ne girmiş olup yabani yaşamda nüfusunda azalma olduğu bilinmekte. Genellikle Batı ve Orta Afrika’da bulunan yağmur ormanlarında yaşayan Jako papağanlarının yaşadıkları ormanların azalması nüfuslarını olumsuz etkiliyor. Bu durumdan küresel ısınmanın da etkisi büyük. Nüfuslarının azalmasının önüne geçmek için Amerika ve Avrupa’da vahşi kuşların ticari faaliyetleri engellenmiş durumda.

Taklitçi bir tür olmasıyla insanlar tarafından popüler olan Jako papağanlarının özelliklerini sizin için sıraladık. Jako papağanı hakkında bildiğiniz başka bilgiler varsa yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.

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