Ajanlığın çıtasını arşa çıkarmasıyla tanıdığımız James Bond, görevlerde kullandığı farklı aletlerin yanında bir de ikonik Aston Martin DB5 ile aklımıza kazınmıştı. Uzun süredir ortalıkta görünmeyen söz konusu araç, aradan geçen 25 yılın ardından Orta Doğu'da görüldü.

Sinema dünyasının en sevilen yüzlerinden James Bond, bugün ajan dediğimizde kafamızda o havalı özelliklere sahip takım elbiseli kişilerin oluşmasının sebebi desek hatalı sayılmayız. Kullandığı birbirinden farklı ve ilginç aletlerle ve dövüş stiliyle akıllara kazınan karakter, bir de Aston Martin’le kafamızda yer etmişti.

Normalde üst seviye spor araçlarıyla tanıdığımız İngiltere merkezli araç üretici Aston Martin, James Bond serisinde birçok aracı olsa da akıllara DB5 modeliyle kazınmıştı. İlk olarak Goldfinger filminde karşımıza çıkan araçtan -teçhizat dolu olan- sadece dört adet vardı. Bunlardan birini açık arttırmayla satın alan Anthony Pugliese’in aracı 1997 yılında çalınmıştı. Şimdiyse 25 yılın ardından araç tekrar gün yüzüne çıktı.

1997’de 275 bin dolara satılan araç, sizce şimdi ne kadardır?

Bilgilere göre 25 yılın ardından ortaya çıkan aracın tanımlama numarası, Bond filmlerinde kullanılanlarla uyuşuyor. “Nereden çıkmış peki bu araç?” diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Aracın izini takip eden kişiler, aracın şu anda Orta Doğu’da özel bir koleksiyonun parçası olduğunu söylüyor.

Oldukça nadir olan model, 1986 yılında gerçekleştirilen açık arttırmada 275 bin dolar karşılığında Anthony Pugliese’in olmuştu. Daha sonra Pugliese’in Florida’daki Boca Raton Havaalanında bulunan deposunda saklanan araç, 1997 yılında ortadan kayboldu. 275 bin dolara alıcı bulan söz konusu modelin şimdiki değerinin ise 18,2 ile 25 milyon dolar arasında olduğu düşünülüyor.

Filmlerde kullanılan son Aston Martin DB5, 2010 yılında 4,6 milyon dolara satılmıştı. Aston Martin DB5, sinema evreninin dışına çıkarak farklı sektörlere de ilham kaynağı olmayı başarmıştı. James Bond: No Time to Die ile aracın yeniden üretilmiş versiyonunun karşımıza çıkması bekleniyor. Elbette bu sefer araca daha iyi bakılacağını umuyoruz.