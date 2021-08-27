Önümüzdeki haftalarda izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan yeni Bond filminin oyuncularından Lashana Lynch, serideki rolü açıklandığından beri karşılaştığı ırkçı ve seksist yorumlar hakkında konuştu. Lynch, yorumlarla ilgili kısaca 'ne söylediğiniz beni ilgilendirmiyor' dedi.

Sinema tarihinin en uzun süreli serilerinden biri olan James Bond, 25. Bond filmi ''No Time to Die'' ile izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Aslında film hakkında ilk bilgiler 2019 yılında ortaya çıkmaya başlamış, gündemde en çok yer tutan ise serinin son filminde ilk kez bir kadın ''007'' karakteri görecek olmamız olmuştu.

Karakter için seçilen isim ise başarılı oyuncu Lashana Lynch oldu. Lynch, son beş filmdir Daniel Craig'in canlandırdığı Bond karakterinden 007 unvanını devralacak ve serinin bir nevi yeni 'Bond'u olmuş olacak. Bu kararın açıklanmasının ardından gelen tepkiler ise ne yazık ki hep olumlu olmadı. Özellikle kadın ve siyahi bir 007'nin 'seriye uymadığını' ve bir 007'yi yalnızca beyaz bir erkeğin canlandırabileceğini söyleyenlerin sayısı epey fazlaydı.

''Ne düşündüğünüz beni ilgilendirmiyor'':

Karaktere hayat veren Lashana Lynch, kariyeri için oldukça önemli ve heyecan verici olan bu gelişme sonrası gelen yorumlarla ilgili konuştu. Lynch, özellikle sosyal medyada karşısına çıkan ırkçı ve seksist yorumlar ile ilgili ''Ne düşündüğünüzün beni ilgilendirmediğini söylemek dışında trollere diyecek bir şeyim yok, kendi doğrularınızla yaşama özgürlüğüne sahipsiniz, tıpkı benim de kendi doğrularımda yaşama özgürlüğüm olduğu gibi'' ifadelerini kullandı.

Lynch, 25 Bond filminde önemli bir role sahip olan 5. siyahi kadın karakter. Seride geçmişte yer alan diğer siyahi kadın oyuncular ise Gloria Hendry, Grace Jones, Halle Berry ve Naomie Harris. Rol seçimi ve karakteri temsil edişinin siyahi genç kadınlara ilham olmasını isteyen Lynch, ''Yanlış ve yetersiz temsil edilmenin nasıl bir his olduğunu biliyoruz ve sesimiz yokmuş gibi hissederken dünyadaki herhangi birinin bizim için bizim gerçeğimizi anlatmasını arzulamanın nasıl bir his olduğunu biliyoruz. Ve umuyorum ki kariyerim, rol seçimlerim ve yalnızca kendim olmam, gerçek anlamda gücümüze ışık tutuyor'' şeklinde konuştu.

Bond serisinin son filmi No Time to Die, 30 Eylül'de İngiltere'de, 1 Ekim'de ise ülkemizde vizyona girecek. Film, 5 filmdir Bond rolünü üstlenen Daniel Craig'in karaktere hayat verdiği son yapım olacak.