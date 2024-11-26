James Webb Uzay Teleskobu, 30 milyon ışık yılı uzaklıktan Sombrero Galaksisinin (M104) gözlerinizi kamaştıracak fotoğrafını çekti.

Evrenin sırlarını aydınlatma potansiyeline sahip James Webb Uzay Teleskobu, Temmuz 2022’den beri çektiği fotoğrafları bizlerle buluşturuyordu. Biz de her seferinde bu fotoğraflara hayranlıkla bakıyorduk. Şimdi ise yepyeni bir görsel geldi.

NASA, James Webb tarafından çekilen Messier 104 veya M104 isimli galaksinin fotoğrafını paylaştı. Bu galaksi, aynı zamanda Meksika şapkasına benzemesi nedeniyle Sombrero Galaksisi olarak da biliniyordu.

İşte Sombrero'nun o muhteşem fotoğrafı

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Webb’in gelişmişkameraları sayesinde ortaya çıkan bu muhteşem görsel, galaksiye daha önce hiç olmadığı kadar net ve ayrıntılı bir şekilde bakmamızı sağlıyor. Ayrıca onun hakkındaki anlayışımızı değiştirebilme potansiyeline bile sahip.

Görüntüye baktığımızda M104’ün artık “Sombrero” ismine tam da yakışacak bir hâlde olmadığını görebiliyoruz. Meksika şapkası yerine artık daha çok okçulukta kullanılan hedefleri andıran bir hâlde gibi. Tabii ortasında bir hedef değil, süper kütleli bir kara delik var.

Teleskobun kızılötesi görüntüleme özellikleri yoluyla ulaştığımız keskin çözünürlük, dış halkanın ayrıntılı görüntüsünü sunarken tozun karmaşık kümelerini de görmemizi sağlıyor. Önceki görüntülerde daha pürüzsüz bir yapısı vardı ancak Webb’in çektiği fotoğraf çok daha karmaşık olduğunu gösterdi. Bunların yanı sıra arka planda farklı birçok galaksiye de bakış atmayı sağladı. Bilim insanları, bu şekilde o galaksilerin ne kadar uzakta olduğunu anlamaya çalışacaklar.

Sombrero veya M104 Galaksisi, Dünya’dan 30 milyon ışık yılı uzaklıkta Başak (Virgo) takımyıldızının derinliklerinde yer alıyor.