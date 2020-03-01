Japonya'da Metro Tüneli İncelemesine Drone'lu Çözüm Bulundu

Kalabalık bir nüfusa sahip olan Çin, ülkedeki trafik yasasını sağlamak için insansız hava araçlarını kullanıyor. Bir diğer Asya ülkesi Japonya ise, metro tünellerini denetlemek için bu teknolojiye başvurdu.

Metro tüneli inşaatlarının yapımı kadar bakımı da zor. İşte Japonya, bu işin üstesinden gelebilmek için çözümü drone kullanmakta buldu. Tokyo Metrosu sisteminin iç kısımlarında çalışan bakım görevlilerine uzaktan kumandalı, yaklaşık 22 santimetre genişliğindeki drone’lar yardım ediyor. Tünelde gezinirken çarpmalara karşı korunaklı olsun diye plastik bir küre ile kaplı olan bu küçük araçlar, 1,15 kilogram ağırlığında.

Metro tünelleri, drone ile incelenecek:

Ayrıca, kontrolü kolay olan drone’lar, zaman alıcı ve pahalı platform olmamalarıyla karşımıza çıkıyor. Bir drone, tünellerdeki duvarlara yaklaşarak herhangi bir çatlak, hasar ve bozulma tespitlerini kolaylıkla yapabiliyor. Söz konusu araç, ilk olarak 6 Şubat’ta Hanzomon hattında uçuruldu. Aşağıda bulunan videoda ilgili konuya ilişkin görüntüleri 6. saniyeden itibaren izleyebilirsiniz.

Drone üzerindeki özel yapım kameralar, operatörlere, tünellerdeki ulaşılması zor olan kısımlardaki hasarları tespit etme noktasında imkan sağlayacak. Mevcut yöntemde, operatörler, bir fener yardımıyla hasar izlerini görmek ve daha sonra onlara ulaşmak için araç ve platformları kullanmak zorundalar. Tokyo metrosunun, ülkenin başkentinin genişleyen metro ağının yüzde 85'ini işlettiğini de belirtelim.

Japonya’da gelecekte dokuz hattının tamamına bu drone sistemlerinin kurulması planlıyor. Konuyla ilgili bir yetkili, “Güvenlik konusunda daha fazlasını yapmak için insansız hava araçlarını kullanmak istiyoruz” dedi. Bir drone, operatörden 50 metre yükseklikte 5 dakikaya kadar uçabiliyor.

Drone, operatörlerin işini kolaylaştıracak:

Yine yukarıdaki videoda görebileceğiniz üzere, bir tünelde uçurulan drone, tavan ve havalandırma bölümlerini inceledi. Bu işlem için, kendi üstünde bulunan kameraları kullandı. Ek bilgi olarak, Tokyo Metrosu ağının, 191 kilometre uzunluğunda 9 bağımsız hattan oluştuğunu da not edelim.