Hollywood'un efsane isimlerinden Jim Carrey, sevenlerini bir hayli üzecek açıklamalarda bulundu. 60 yaşındaki aktör, eğer karşısına insanların görmesi gereken, kusursuz bir senaryo çıkmazsa oyunculuktan emekli olmayı düşündüğünü ifade etti.

Hollywood diyince akla gelen isimlerden birinin efsanevi oyuncu Jim Carrey olduğunu söylememiz yanlış olmaz. Ace Ventura, Truman Show, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, The Mask ve daha birçok ikonik yapımda yer alan aktör, komedi türü başta olmak üzere filmlerin vazgeçilmez isimleri arasındaydı. Anack Carrey’i, son zamanlarda Kidding ve Sonic The Hedgehog dışında yeni yapımlarda göremez olmuştuk.

Şimdi de 60 yaşındaki Altın Küre ödüllü ünlü aktör, Access isimli haber sitesine hayranlarını bir hayli üzecek açıklamalar yaptı. Carrey, verdiği demeçte oyunculuk kariyerini sonlandırarak emekli olmayı düşündüğünü ifade etti.

“Karşıma kusursuz bir senaryo çıkmazsa emekli oluyorum”

Özel hayatı ve yaşadığı psikolojik sorunlarla da son yıllarda gündeme gelen Carrey yaptığı açıklamalarda, “Muhtemelen emekli oluyorum. Bu konuda oldukça ciddiyim. Eğer karşıma insanların gerçekten görmesini gerektirecek muazzam bir senaryo çıkarsa devam edebilirim; ancak bu olmadığı sürece ara veriyorum. Sakin hayatımı, resim yapmayı ve ruhsal yaşamımı seviyorum. Oyunculuk konusunda yeteri kadar şey yaptığımı düşünüyorum” ifadelerini kullanarak önümüzdeki günlerde vizyona girecek Sonic 2’den sonra oyunculuğu bırakmayı düşündüğünü ifade etti.

Carrey’in zaten zorluklarla dolu olan hayatı, 2015 yılında kız arkadaşının intihar etmesi sonucu daha da kötüleşmişti. Daha sonra Hollywood’a ara veren efsane oyuncu, bu süreçte bir uyanış sürecinden geçtiğini ve depresyonla ilgili mücadelesini yaptığı açıklamalarda vurgulamıştı.

Son zamanlarda emeklilik kararı alan tek efsanevi oyuncu Jim Carrey değil. Geçtiğimiz günlerde de Die Hard, Pulp Fiction, Sixth Sense ve daha birçok kült yapımdan tanıdığımız Bruce Willis’in afazi hastalığı sebebiyle aktörlük kariyerini noktaladığı duyurulmuştu.