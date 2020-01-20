Geçtiğimiz aylarda vizyona giren Joker filminde rol alan Joaquin Phoenix, bir ödül töreninde Heath Ledger'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Teşekkür konuşması için sahneye çıkan Phoenix, bu ödülü almasındaki en büyük payın Ledger'a ait olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz aylarda vizyona giren ve tüm dünyayı kasıp kavuran Joker filminde aynı isimli ana karaktere hayat veren Joaquin Phoenix, çıkardığı işle milyonların beğenisini kazanmıştı. Sergilediği aktörlükle pek çok kişi tarafından gelmiş geçmiş en iyi Joker olarak görülen ünlü oyuncu, başarısının karşılığını da pek çok ödül kazanarak almıştı.

Oscar yolunda ödüllerine bir yenisini daha ekleyen ünlü isim, dün gece yirmi altıncısı düzenlenen Screen Actors Guild Awards töreninde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü almaya hak kazandı. Ödülünü almak ve teşekkür konuşması yapmak için sahneye çıkan Phoenix, konuşması sırasında kendinden önce Joker karakterine hayat veren Heath Ledger’ı da unutmadı.

‘En sevdiğim aktör sayesinde buradayım’

2008 yılında hayatını kaybeden Oscar ödüllü oyuncudan övgüyle bahseden Phoenix, bu ödülü kazanmasındaki en büyük payın Ledger’a ait olduğunu söyledi. Rolüne çalışırken eski Joker karakterlerini izlediğini her fırsatta dile getiren Phoenix, yaptığı konuşmada tam olarak “Doğrusunu söylemek gerekirse burada en sevdiğim aktörün, Heath Ledger’ın omuzlarında duruyorum” ifadelerini kullandı.

The Dark Knight filminde sergilediği Joker performansıyla “Daha iyisi yok” dedirten Heath Ledger, 22 Ocak 2008’de aşırı dozda ilaç kullanımı yüzünden hayatını kaybetmişti. Ünlü oyuncu, ölümünden sonra 2009 yılında 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar’ını kazanmıştı. Oyuncunun hayat verdiği Joker karakteri, uzun yıllar boyunca unutulmamıştı.

Ödül töreninde 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisine aday gösterilen bir diğer isim olan Leonardo DiCaprio’dan da övgüyle bahseden Joaquin Phoenix, ünlü oyuncuya büyük bir hayranlık duyduğunu dile getirdi. DiCaprio, ‘Once Upon a Time in Hollywood’ filminde hayat verdiği Rick Dalton karakteriyle hafızalardaki yerini hâlâ koruyor.