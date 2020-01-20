Günümüz Türk sinemasının önemli isimlerinden Cem Yılmaz, aynı seansta iki film sunduğu Karakomik Filmler 2 geçtiğimiz cuma günü vizyona girmişti. Yapım ilk 3 günün ardından Cem Yılmaz Filmleri arasında en düşük gişeye sahip film oldu.

Karakomik Filmler serisiyle izleyiciye yeni şeyler sunmak için çalıştığını söyleyen Cem Yılmaz, aynı seansta iki orta metrajlı film ile ikinci kez karşımızda. Geçtiğimiz hafta sonu vizyona giren serinin ikinci filmi, Yılmaz’ın sinema anlayışında önemli değişimler yaşandığının kanıtı gibiydi.

Deli ve Emanet isimli iki farklı hikâyenin olduğu Karakomik Filmler 2, ünlü komedyenin daha karamsar bir havaya sahip filmleri olarak vizyondaki yerini aldı. Hatta Yılmaz’ın bu yaklaşımı, Zeki Demirkubuz filmlerine de benzetilmişti. Anlaşılan o ki Cem Yılmaz’ın yeni adımları izleyicide karşılık çok bulamadı.

Karakomik Filmler 2, en düşük gişeyle açılış yapan Cem Yılmaz filmi oldu

Box Office Türkiye verilerine göre 17 Ocak’ta vizyona giren film, ilk hafta sonunda 139.849 kişi tarafından izlendi. Cem Yılmaz’ın bu zamana kadarki en düşük gişeye sahip açılışı ise Karakomik Filmler serisinin ilkiydi. Sinema işletmecileri ile yapımcılar arasındaki tartışmalardan dolayı vizyona neredeyse 1 yıl geç giren Karakomik Filmler 1 ilk hafta sonunda 276 bin kişi tarafından izlenmişti.

Serinin devam filmine ise açılış yapılan ilk 3 günlük seyirci sayısında neredeyse yarı yarıya azalma yaşandığı görülüyor. Cem Yılmaz konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı, ancak kişisel olarak yüksek gişe rakamlarını değil, farklı şeyler denemek istediğini daha önce birkaç röportajında belirtmişti.

Box Office verilerine göre Karakomik Filmler 2, ilk hafta sonunda en çok seyirciye sahip 4. film oldu. Listenin başında ise 4 haftadır vizyonda olan ve toplamda 2.334.614 kişi tarafından izlenen Rafadan Tayfa Göbeklitepe filmi var. Bir tür çocuk animasyon filmi olan Rafadan Tayfa Göbeklitepe Karakomik Filmler 2’nin ilk haftasında 265 bin kişi tarafından izlenmeyi başardı.

Listenin ikinci sırasında da 3. haftasına giriş yapan Baba Parası ve üçüncü sırasında diziden sinema filmine uyarlanan Sıfır Bir yer alıyor. Bu arada Cem Yılmaz, G.O.R.A'nın sevilen karakteri Erşan Kuneri için de bir dizi çekeceklerini açıklamıştı.