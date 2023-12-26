İlk Joker filminde de imzası bulunan senarist-yönetmen Todd Philips, Joker: Folie a Deux filminden iki yeni kare paylaştı. Bu karelerde hem Joker'i hem de Lady Gaga'nın canlandırdığı Harleen Quinzel'i görüyoruz.

DC evreninin belki de en popüler kötüsü olan Joker, 2019 yılında kendi filmine kavuşmuştu. Todd Phillips'in yazıp yönettiği ve başrolünde Joaquin Phoenix'in yer aldığı yapım, hem seyircilerden hem de eleştirmenlerden tam not almıştı. Phillips, uzun zamandır üzerinde çalıştığı ikinci Joker filmi olan Joker: Folie a Deux'tan iki yeni kare paylaştı.

Harleen'in gözü onda

Görsellerde gördüğümüz ilk karede, E258 numaralı hücrede baş karakterimiz olan Arthur'u (Joker) görüyoruz. İkinci karede ise Harleen Quinzel rolündeki Lady Gaga, fotoğrafın odağında yer alıyor. Arkham Tımarhanesi'nde geçecek olan ikinci filmde, Dr. Harleen Quinzel'in Joker'in etkisinde kalıp Harley Quinn karakterine dönüşümünü göreceğiz. Filmin konusu tam olarak açıklanmamış olsa da ikilinin acımasızlıkla dolu ilişkisini izlememiz bekleniyor.

İlk film psikolojik drama olsa da bu filmde Phillips, müzikal türünde bir filme imza atmaya hazırlanıyor. Ayrıca bu film hem önceki DCEU adlı sinematik evrenden de, James Gunn'ın şekillendireceği yeni DC sinematik evreninden de bağımsız olmaya devam edecek. Phillips, DC Black başlığı altında bağımsız DC filmlerinin olduğu bir etiket kullanmayı da önermişti.

Filmin kadrosunda Zazie Beetz'i Sophie Dumond rolünde göreceğimizi biliyoruz. Kadroda yer alan diğer isimler arasında Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland ve Harry Lawtey de yer alacak ancak bu isimleri rolleri henüz belli değil.

Fransızca'da "ikili delilik" benzeri bir anlamı olan Foil a Deux, 4 Ekim 2024'te vizyonda olacak.