55 milyon dolarlık bütçesi ve dünya genelinde elde ettiği 1 milyar dolarlık gişe geliriyle 18 yaş sınırı bulunan filmler arasında rekor kırmayı başaran Joker’de, 1989 yılında vizyona giren Batman filmine bir gönderme vardı. Peki, neydi bu referans gelin hep birlikte bakalım.

2019’da vizyona giren Joker filmiyle birlikte, beyaz perdede Joker’e can veren aktörler arasına bir oyuncu daha katılmış oldu: Joaquin Phoneix. Joker karakterine daha önce Tim Burton’ın Batman üçlemesinde Jack Nicholson, Christopher Nolan’ın Dark Knight üçlemesinde Heath Ledger ve David Ayer’in Suicide Squad filminde Jared Leto can vermişti.

Ancak bu yazımıza konu olacak olan şey ise yeni Joker filminde bulunan bir “Easter Egg”. Başka bir filme verilen referans, yapılan gönderme olarak basitçe açıklayabileceğimiz bu Easter Egg’den (sürpriz yumurta) yeni Joker filminde de bulunuyordu ki bu referansın oldukça iyi gizlendiğini de söyleyebiliriz.

The Blue Boy tablosu

Joker filminde, Arthur Fleck’in annesinin dairesinin duvarında, 18. yüzyılda Thomas Gainsborough tarafından çizilen The Blue Boy tablosu bulunuyor. Bu tablonun yazımıza konu olmasının sebebiyse 1989 yılında çıkan Batman filminde de kendisine yer bulması.

1989 yılındaki Batman filminde Joker, bir müzeye giriyor ve burada bulunan tablolara, heykellere çeşitli zararlar veriyordu. Joker’in hışmından kurtulamayan tablolardan bir tanesi de The Blue Boy olmuştu.

Ayrı iki filmde de aynı tablonun bulunması rastlantı olmayacak kadar ince bir nokta gibi duruyor. Peki, siz bu Easter Egg hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce rastlantı olabilir mi? Sizce beyaz perdede en iyi Joker performansını hangi oyuncu ortaya koymuştu? Fikirlerinizi ve Joker performansları sıralamanızı yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.