Artık cebimizde taşıdığımız akıllı telefonlar bile oldukça yüksek çözünürlükte fotoğraf çektikleri için bu fotoğrafların dosya boyutu da artıyor ama paylaşım konusunda da büyük sıkıntı yaratıyor. Gelin JPG dosya boyutu nasıl küçültülür yakından inceleyelim ve uygulayabileceğiniz etkili yöntemleri görelim.

Son yıllarda JPG fotoğraf dosya boyutlarına dikkat ettiyseniz giderek arttıklarını da görmüşsünüzdür. Bu son derece normal bir durum çünkü artık cebimizde taşıdığımız akıllı telefon kameraları bile oldukça yüksek çözünürlükte fotoğraflar çekiyorlar. Kalite arttıkça da JPG fotoğraf dosya boyutu giderek artıyor. Ancak hal böyle olunca, bu tür fotoğrafları paylaşmak neredeyse imkansız hale geliyor.

E-posta ya da diğer platformlar üzerinden bir JPG fotoğraf paylaşmak istediğiniz zaman ya boyut sınırına takılırsınız ya da sinir bozacak kadar uzun bir süre beklemek zorunda kalırsınız. Bu noktada yapılacak en iyi şey JPG fotoğraf dosya boyutu küçültmektir. Böylece kaliteden ödün vermeden dosya boyutunu küçültmüş olursunuz. Gelin JPG fotoğraf dosya boyutu nasıl küçültülür yakından bakalım.

Microsoft için JPG fotoğraf dosya boyutu küçültme işlemi:

Adım #1: Dosya boyutunu küçültmek istediğiniz fotoğraf üzerinde sağa tıklayın.

Dosya boyutunu küçültmek istediğiniz fotoğraf üzerinde sağa tıklayın. Adım #2: Birlikte aç seçeneğine tıklayın.

Birlikte aç seçeneğine tıklayın. Adım #3: Microsoft Paint ile açın.

Microsoft Paint ile açın. Adım #4: Araç çubuğundaki Yeniden Boyutlandır aracını açın.

Araç çubuğundaki Yeniden Boyutlandır aracını açın. Adım #5: Yüzde ya da piksel değeri olarak fotoğrafı küçültün.

Yüzde ya da piksel değeri olarak fotoğrafı küçültün. Adım #6: En boy oranını korumayı unutmayın.

En boy oranını korumayı unutmayın. Adım #7: İstediğiniz boyuta gelene kadar işlemi sürdürün.

İstediğiniz boyuta gelene kadar işlemi sürdürün. Adım #8: Yeniden boyutlandırdığınız fotoğrafı kaydedin.

Yeniden boyutlandırdığınız fotoğrafı kaydedin. Adım #9: İşlem tamam.

Microsoft işletim sistemine sahip bilgisayarınızda JPG fotoğraf dosya boyutu küçültme işlemi yapmanın en kolay yolu Microsoft Paint uygulamasını kullanmaktır. Yeniden boyutlandırma işlemi hem görsel boyutunu hem de dosya boyutunu düzenler. Bu nedenle işlemi gerçekleştirirken görsel kalitesini çok da bozmamaya dikkat edin.

macOS için JPG fotoğraf dosya boyutu küçültme işlemi:

Adım #1: Dosya boyutunu küçültmek istediğiniz fotoğrafı önizlemede açın.

Dosya boyutunu küçültmek istediğiniz fotoğrafı önizlemede açın. Adım #2: Boyutu Ayarla seçeneğine tıklayın.

Boyutu Ayarla seçeneğine tıklayın. Adım #3: Yüzde ya da piksel değeri olarak fotoğrafı küçültün.

Yüzde ya da piksel değeri olarak fotoğrafı küçültün. Adım #4: Yeniden boyutlandırdığınız fotoğrafı kaydedin.

Yeniden boyutlandırdığınız fotoğrafı kaydedin. Adım #5: İşlem tamam.

macOS işletim sistemine sahip bilgisayarınızda JPG fotoğraf dosya boyutu küçültme işlemi yapmanın en kolay yolu önizleme ekranı araçlarını kullanmaktır. Yeniden boyutlandırma işlemi hem görsel boyutunu hem de dosya boyutunu düzenler. Bu nedenle işlemi gerçekleştirirken görsel kalitesini çok da bozmamaya dikkat edin.

Android için JPG fotoğraf dosya boyutu küçültme işlemi:

Adım #1: Buradan Fotoğraf Boyutlandırma - Photo & Picture Resizer mobil uygulamasını Android cihazınıza indirin.

Buradan Fotoğraf Boyutlandırma - Photo & Picture Resizer mobil uygulamasını Android cihazınıza indirin. Adım #2: Fotoğraf Seç butonu ile dosya boyutunu küçültmek istediğiniz fotoğrafı seçin.

Fotoğraf Seç butonu ile dosya boyutunu küçültmek istediğiniz fotoğrafı seçin. Adım #3: Boyut butonuna dokunun.

Boyut butonuna dokunun. Adım #4: JPG fotoğrafınızın yeni boyut ve dosya boyutunu seçin.

JPG fotoğrafınızın yeni boyut ve dosya boyutunu seçin. Adım #5: Yeniden boyutlandırdığınız fotoğrafı kaydedin.

Yeniden boyutlandırdığınız fotoğrafı kaydedin. Adım #6: İşlem tamam.

Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda JPG fotoğraf dosya boyutu küçültme işlemi yapmak için kullanabileceğiniz mobil uygulamalar arasında en popüler olanı Fotoğraf Boyutlandırma - Photo & Picture Resizer’dır. Yeniden boyutlandırma işlemi hem görsel boyutunu hem de dosya boyutunu düzenler. Bu nedenle işlemi gerçekleştirirken görsel kalitesini çok da bozmamaya dikkat edin.

iOS için JPG fotoğraf dosya boyutu küçültme işlemi:

Adım #1: Buradan Image Size mobil uygulamasını iOS cihazınıza indirin.

Buradan Image Size mobil uygulamasını iOS cihazınıza indirin. Adım #2: Galeri butonu ile dosya boyutunu küçültmek istediğiniz fotoğrafı seçin.

Galeri butonu ile dosya boyutunu küçültmek istediğiniz fotoğrafı seçin. Adım #3: JPG fotoğrafınızın yeni boyut ve dosya boyutunu ayarlayın.

JPG fotoğrafınızın yeni boyut ve dosya boyutunu ayarlayın. Adım #4: Yeniden boyutlandırdığınız fotoğrafı kaydedebilir ve paylaşabilirsiniz.

Yeniden boyutlandırdığınız fotoğrafı kaydedebilir ve paylaşabilirsiniz. Adım #5: İşlem tamam.

iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda JPG fotoğraf dosya boyutu küçültme işlemi yapmak için kullanabileceğiniz mobil uygulamalar arasında en popüler olanı Image Size’dır. Yeniden boyutlandırma işlemi hem görsel boyutunu hem de dosya boyutunu düzenler. Bu nedenle işlemi gerçekleştirirken görsel kalitesini çok da bozmamaya dikkat edin.

Online JPG fotoğraf dosya boyutu küçültme işlemi:

Adım #1: Buradan Compress JPEG internet sitesini açın.

Buradan Compress JPEG internet sitesini açın. Adım #2: Sürükleyip bırakarak ya da Yükleme butonu ile dosya boyutunu küçültmek istediğiniz fotoğrafları platforma ekleyin.

Sürükleyip bırakarak ya da Yükleme butonu ile dosya boyutunu küçültmek istediğiniz fotoğrafları platforma ekleyin. Adım #3: En fazla 20 adet fotoğrafın dosya boyutunu aynı anda küçültebilirsiniz.

En fazla 20 adet fotoğrafın dosya boyutunu aynı anda küçültebilirsiniz. Adım #4: Dosya sayısına ve boyutuna göre değişen süre sonunda boyutlandırma işlemi tamamlanacak.

Dosya sayısına ve boyutuna göre değişen süre sonunda boyutlandırma işlemi tamamlanacak. Adım #5: Yeniden boyutlandırdığınız fotoğrafları tek tek ya da toplu olarak indirebilirsiniz.

Yeniden boyutlandırdığınız fotoğrafları tek tek ya da toplu olarak indirebilirsiniz. Adım #6: İşlem tamam.

Compress JPEG internet sitesi mobil ve masaüstü internet tarayıcılarında herhangi bir indirme işlemi yapmadan online olarak JPG fotoğraf dosya boyutu küçültme hizmeti veriyor. İnternet sitesi üzerinden JPG, JPEG, PNG, GIF ve PDF türlerindeki dosyaların boyutlarını küçültmeniz mümkün.

JPG fotoğraf dosya boyutu küçültme işlemi nasıl yapılır sorusunu yanıtlayarak bu işlem için farklı cihaz ve işletim sistemlerinde kullanabileceğiniz yöntemleri anlattık. Dosyalar üzerinde yapılacak tüm işlemler görsel kalitesinde bozulmalar meydana getirebilir. Bu nedenle işlem öncesi dosyanızı yedeklemek isteyebilirsiniz.