TikTok Fenomeni JinnKid, Eşi ile Eşinin Arkadaşını Öldürdü

TikTok'ta çektiği 'gerçek hayatta Skyrim' videoları ile popüler olan "JinnKid" isimli TikTok fenomeni, boşanmak üzere olduğu eşi ile eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyi öldürmekten tutuklandı. Fenomenin cinayeti işledikten sonra hiçbir şey olmamış gibi okulda olan 5 yaşındaki kızının yanına gittiği öğrenildi.

TikTok'ta çektiği "Skyrim In Real Life" başlıklı videolarla milyonlarca kullanıcıya ulaşan fenomen JinnKid, boşanma aşamasında olduğu eşi ile arkadaşını öldürdüğü gerekçesi ile tutuklandı. Yaşanan olaylar, kadın cinayetlerinin yalnız Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde oldukça büyük bir sorun olduğunu gözler önüne seriyor.

Edinilen bilgilere gerçek ismi Ali Nassar Abulaban olan TikTok fenomeni, 5 yaşındaki kızının iPad'ine casus yazılım yükledi. Bu uygulama üzerinden evini ve haliyle de 29 yaşındaki eşi Ana'yı dinlemeye başlayan fenomen, eşi ile eşinin arkadaşı Rayburn Barron arasında geçen konuşmaları duydu. Bunun üzerine adeta katliam yapan fenomen, eşini alnından, eşi ile ilişkisi olduğu belirtilen Rayburn Barron'u ise 3 yerinden vurarak öldürdü.

Cinayeti işledikten sonra kızını almaya gitti

Kolluk kuvvetlerinin olaydan nasıl haberdar oldukları bilinmiyor. Ancak yerel haber kaynakları tarafından yapılan açıklamalara göre cinayeti ihbar eden isim, Ali Nassar Abulaban'ın ta kendisiydi. Üstelik TikTok fenomeni, cinayeti işledikten sonra 5 yaşındaki kızını okuldan almak için harekete geçmişti. Komşulara ait kamera kayıtlarını izleyen kolluk kuvvetleri, cinayet saatinden sonra Abulaban'ın evden çıktığını tespit ettiler.

Edinilen bilgilere göre eşini ve eşinin ilişkisinin olduğu adamı öldürdükten sonra tutuklanan TikTok fenomenine kefalet hakkı tanınmadı. 5 Ocak 2022'ye kadar tutuklu kalacak fenomenin 5 Ocak'ta ilk duruşması gerçekleştirilecek. Davanın nasıl sonuçlanacağı şimdilik bilinmiyor...