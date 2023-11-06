Dünya gerçekten ilginç fobilerle dolu. Ağaçtan veya ağaç yapımı şeylerden korkan kişilerden tutun da kaynana fobisine kadar 400’den fazla fobi türü var. Bazıları oldukça yaygınken bazıları bir elin parmağını geçmeyecek kadar. Bahsettiğimiz nadir fobilerin arasında bir tanesini ise bu zamana kadar duyduğunuzu sanmıyoruz. O da jinofobi yani kadınlardan korkmak.

Geçtiğimiz günlerde Afrimax’ın röportajı ile gündeme gelen Callitxe Nzamwita, jinofobisi olan bir erkek. Yaşamını ise bu korku üzerine kurmuş. Kendini âdeta evine kapatan Nzamwita’nın neden böyle bir korkusu olduğu ise bilinmiyor.

Gelin önce Nzamwita’nın ilginç hikâyesine, daha sonrasında ise jinofobinin ne olduğuna bakalım. Ama belirtelim ki bu korku, sıradan bir çekinme duygusu değil. Düpedüz bayılmaya kadar giden gerçek bir korku.

Kendini kadınlardan korumak için evini çitlerle çeviren Callitxe Nzamwita

Afrika Ruanda’da yaşayan Callitxe Nzamwita, 55 yıldır kendini kadınlara karşı koruma altına almış durumda. 71 yaşındaki Nzamwita, 16 yaşında kadınlara karşı korku duyduğunu fark ediyor ve tüm hayatını buna göre eviriyor.

Kadınlara yaklaşmaktan, onları görmekten ve konuşmaktan korkan Nzamwita, evinin etrafına 15 metre boyunda çitler çekiyor. Nzamwita, resmen bir sığınakta yaşar hâle gelmiş. Yerel kanal Afrimax’e verdiği röportajda ise “Kendimi buraya kilitlememin ve evimin çitlerle çevrili olmasının sebebi, kadınların bana yaklaşmayacağından emin olmak istememdir.” diyor.

Ama ilginç bir durum var ki Nzamwita’ya köyde yaşayan kadınlar bakıyor. Komşuların açıklamaları ise şöyle: Garip ama onu hayatta tutan bizleriz. Ona yardım etmek istiyoruz ama yanına yaklaşmamıza izin vermiyor ve evdeki eşyalarını bize fırlatıyor.

Kadınlara karşı korkunun adı literatürde jinofobi olarak geçiyor.

Grekçe dilinde gunē (kadın) ve phobos (korku) kelimelerinden birleşerek oluşan "gynofobi" yani jinofobi, “feminofobi” olarak da biliniyor. Kadınlara karşı anormal korkunun beslendiği bu fobi, genellikle "mizojini" (kadın düşmanlığı) ile karıştırılsa da aslında aynı şeyler değil. Mizojinide kadınlara karşı saygısızlık, nefret ve aşırı ön yargı hâkim.

Mantıksız olduğunu bilseniz de korku, korkudur.

Jinofobi, spesifik korkular arasına giriyor. Yani belirli bir tetikleyici duruma veya nesneye göre ortaya çıkıyor. Gerçek tehlike ile alakasız olduğu bilinse de bu fobiye sahip kişiler aşırı bir kaygı içerisine giriyor ve kıyamet senaryosu gibi endişeler yaratıyor. Hatta jinofobisi olanlar, kaygıların boş yere olduğunu ve bunun mantıksız olduğunu biliyorlar ama yine de kendilerine engel olamıyorlar.

Peki nasıl ortaya çıkıyor bu jinofobi denilen korku?

Pek yaygın olmaması sebebiyle jinofobinin kesin nedeni bilinmiyor. Ancak diğer spesifik fobilerin nedenleri, bu fobi için de geçerli sayılıyor. Hem genetik hem de çevresel faktörler sebebiyle jinofobi ortaya çıkabiliyor.

Alman Psikanalist Karen Horney’e göre jinofobinin sebebinin bir nedeni de erkek çocuğun cinsel organının annesine göre yetersiz oluşundan kaynaklanıyor. Sigmund Freud ise jinofobinin, kişinin annesinin kısırlaştırıldığına dair bilinçaltı kaygılarından dolayı meydana geldiğini savunuyor.

Wolfgang Lederer’in “Kadın Korkusu” kitabında ise bu fobinin sebebi, toplumsal temelli tutumlara dayandırılıyor. Jinofobinin, farklı tutumlara sahip olmanın sonucunda olabileceğini savunan Lederer, kadınların toplum yaratılışının anlamlı yönlerinden dışlanmasının da sebep olabileceğini yazıyor.

Jinofobi olup olmadığınızı nasıl anlayacaksınız?

Kadınları görünce kendinizi kötü hissediyorsanız hemen jinofobi olacağınızı düşünmeyin. Bu fobiye sahip olanların beslediği bazı duygular var. Örneğin kadınlara karşı korkusu olanlar, kadınların yanında olmak ve onları düşünmek konusunda ani bir korkuya kapılıyorlar.

Kadınlarla etkileşime girilecek her türlü etkinlikten kaçınmak, bir kadına yaklaştıkça artan kaygı da yaşanan durumlar arasında. Bu fobi bazı fiziksel semptomları da içeriyor. Jinofobide insanlar, panik atak yaşayabiliyorlar. Terlemek, bulantı ve mide rahatsızlığı, göğüs ağrısı, nefes almada zorluk, baş dönmesi veya bayılma ile hızlı kalp atışı da jinofobi belirtileri arasında.

Bir kadın gördüğünüzde bu duyguları korku adı altında yaşıyorsanız jinofobi adayı olabilirsiniz. Tabii ki her fiziksel semptom, fobi sahibi olduğunuz anlamına gelmez. Gerçek fobi olduğunun kabul görmesi için tüm hayatınızı etkileyecek belirtiler taşıyor olmanız gerekir.

Kadınlardan korkmamak için jinofobiden kurtulmak mümkün mü?

Jinofobiye ait özel bir tedavi yok ama diğer fobilerin tedavisinde kullanılan bazı uygulamalar mevcut. Kadınlar hakkında düşünmeye başlamak, kadın görsellerine bakmak yani maruz bırakma terapisi denenebilecek tedaviler içerisinde.

Bilişsel davranışçı terapi ile de korkulara meydan okumak ve rahatlama tekniklerinde ustalaşmak mümkün. Antidepresan ve sakinleştiriciler ise ilaç tedavisinde tercih edilenler arasında.

Eşine az rastlanır jinofobiyi tam anlamıyla yaşayan varsa yorumlarda bu kişiyi görmek isteriz : )