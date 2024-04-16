Kadın İç Çamaşırlarının Önünde Neden Fiyonk Vardır? Sebebi 19. Yüzyıla Kadar Dayanıyor Olabilir!

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Ara ara sosyal medyada karşımıza çıkan bu soru, eminiz ki pek çok kadın için merak konusu olmuştur. Sahiden ya, fiyonkların ne işlevi olabilir ki?

Bazen iç çamaşırı seçerken sizin de gözünüze o gereksiz fiyonklar çarpıyor mu? Eminiz ki pek çok kadın, kopartıp çöpe atıyordur.

Her gün giydiğimiz bu çamaşırlardaki fiyonk, şüphesiz ki süs amaçlı ancak çıkış noktası sizi biraz şaşırtabilir.

Acaba bu fiyonkların eskiden başka bir işlevi mi vardı?

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Bir teoriye göre iç çamaşırlarının üstündeki o minik fiyonklar, bir zamanlar iç çamaşırlarınızı yerinde tutan kurdeleyi bağladığınız yer olduğunu söylüyor.

Yani lastik olmadan önce iç çamaşırları bir kurdele ile sabitleniyordu ve bu küçük fiyonk, bağladığımız yerdeydi. Bu teori oldukça mantıklı değil mi? Ancak somut kanıtlar yetersiz.

19. yüzyılda giysiler; süslemeler, danteller ve bantlarla daha şatafatlı hâle gelmeye başladı.

İçlik giyen erkek

Her cinsiyet tarafından giyilen içliklerde, bazı eski iç çamaşırı modellerinde büzgü ipleri kullanılırdı. Yani lastiğin yaygınlaşmasıyla birlikte bu iplerin bağlandığı yerler, dekoratif bir hâl almış olabilir.

Sonuçta bu fiyonkların gerçekten eski bir gelenekten mi geldiği, yoksa sadece hoş bir süsleme mi olduğu konusunda net bir cevap yok. 

külot

Ancak gerçek şu ki fiyonklar; pek çok kişiye sevimliliği, kadınsılığı ve biraz da masumiyeti anımsatıyor.

Peki ya sizce bu fiyonklar gerekli mi?

Kaynak: IFL SCIENCE

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