Pek çok kurşun kalemlerin arkasında çeşitli sayılar ve harfler oluyor. Elbette hepsinin bir anlamı var ve kalem alırken bunlara dikkat etmeniz önemli.

Kurşun kalemlerin arka kısmında sayılar ve harfler olduğunu fark etmişsinizdir. Özellikle okul dönemlerinde resim dersi hocaları spesifik olarak sizden “2B” gibi kalemler isteyebiliyordu.

Peki bu rakamlar ve harfler tam olarak ne anlama geliyor hiç düşündünüz mü?

“B”, kurşunun yumuşaklığıyla ilgili.

İngilizcedeki “black” (siyah) kelimesinin baş harfinden gelen “B”, koyu ve yumuşak uçlu kalemleri içine alıyor. “B” harfinin yanındaki sayı ne kadar yüksekse kurşun da o kadar yumuşak demek.

Mesela 2B, 4B, 6B kalemlerini yumuşaklık derecesine göre sıralayacak olursak. 6B>4B>2B şeklinde ilerler. Öğrencilik yıllarımızda hepimizin elinden mutlaka bir 2B kalem geçmiştir.

“H”, sertliği temsil ediyor.

İngilizcedeki “hard” (sert) kelimesinden gelen “H” harfinin yanına gelen sayı arttıkça kurşunun sertlik derecesi de artıyor. Örneğin bir 9H kalem, 7H kalemden daha sert.

Açık renk ve sert uçlu kalemler bu “H” grubunda yer alıyor. Genellikle mimari çizimlerde tercih ediliyor.

Kalemde hem “H” hem “B” harfi varsa bu da orta-sert anlamına geliyor. Açık renkli, yarı yumuşak diyebiliriz.

“F” ise ne açık ne koyu ama sert uçlu kalemleri içine alıyor.

“Fine” (ince) anlamından gelen “F” kalemler adından da anlaşılacağı üzere ince yazılar ve çizimler için kullanılıyor. Çizgi kalınlığı yaklaşık 0.6 mm civarında. Ayrıca F harfini kurşun kalemlerin yanı sıra dolma kalemlerde de görebilirsiniz.

Siz bu kalemleri kullanırken anlamlarını biliyor muydunuz yoksa yeni mi öğrendiniz? Şahsen ben bu içeriği hazırlarken öğrendim...

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