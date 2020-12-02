Bir Şirket, Gizemli Monoliti Bulana 10 Bin Dolar Ödeyecek

Ripley's adlı bir şirket, ortadan kaybolan gizemli monoliti bulana ya da yeri hakkında bilgi verene 10 bin dolar ödeyeceğini açıkladı. Ancak bu teklif, yalnızca ABD'deki gizemli monolit için geçerli.

Kitap yayıncılığı, ürün lisanslama, radyo ve TV şovları sektöründe oldukça köklü bir geçmişe sahip olan Ripley’s, geçtiğimiz hafta ABD’deki Utah çölünde keşfedilen ancak bir süre sonra ortadan kaybolan metal monolit için 10 bin dolar para ödülü koydu.

Ripley’s tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, monolitin yasal sahibi olan ya da Ripley’s’in onu nerede bulacağı konusunda doğru bilgileri sunan ilk kişiye 10 bin dolar (yaklaşık 78 bin 250 TL) ödeyecek.

Ripley's, monoliti getiren ya da hakkında bilgi verene 10 bin dolar vadediyor

Bilmeyenler için; geçtiğimiz hafta ABD’nin Utah eyaletindeki bir çölde, boyu yaklaşık üç metre olan ve şekli itibarıyla fazlasıyla insan yapımı bir nesneye benzeyen gizemli bir monolit keşfedildi. Ayrıca gizemli yapının konumu da ziyaretçi akınına uğramaması için açıklanmamıştı.

Ancak tahmin edebileceğiniz üzere teknolojinin bu denli geliştiği bir ortamda monolitin yerini bulmak sosyal medya kullanıcıları için fazla zor olmadı. Reddit forumlarında yoğun tartışmalar başlatan monolit tutkunları(!), Google Earth sayesinde monolitin yerini keşfetmeyi başardılar.

Tam monolit ziyaretçi akınına uğrayıp yeni bir “turistik” konum olacak diyorduk ki gizemli monolitin ortadan kaybolduğu açıklandı. Utah Arazi Yönetimi Bürosu tarafından yapılan açıklamada monolitin bir grup tarafından alındığı yönünde iddialar olduğu aktarıldı.

İlginçtir; ABD’deki gizemli monolitin hemen ardından Romanya’da da bir monolit keşfedildi ve benzer şekilde o monolit de ortadan kayboldu. Ancak Ripley’s’in 10 bin dolarlık para ödülü, yalnızca Utah’daki monolit ile ilgili bilgiler için geçerli.