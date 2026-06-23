Kamyonların arka tarafındaki çift tekerlekler sadece daha fazla yük taşımak için kullanılmıyor. Yol tutuşundan güvenliğe kadar birçok önemli sebep, ağır vasıtalarda bu tasarımın tercih edilmesini sağlıyor.

Yolda giderken kamyonların arka akslarında bulunan çift tekerlekler çoğumuzun dikkatini çekmiştir. Aslında bunun arkasında hem güvenlik hem de mühendislik açısından önemli nedenler bulunuyor.

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Yükün daha dengeli dağıtılması, lastiklerin daha uzun ömürlü olması ve aracın zorlu şartlarda daha güvenli hareket etmesi gibi birçok avantaj, çift tekerlek kullanımını vazgeçilmez hâle getiriyor.

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Yükü daha geniş bir alana dağıtıyor.

Kamyonlar onlarca ton yük taşıyabiliyor. Bu kadar yüksek ağırlığın tek bir lastiğe aktarılması hem lastiğin hem de aks sisteminin üzerindeki yükü ciddi şekilde artırıyor. Çift tekerlek sayesinde ağırlık iki lastik arasında paylaştırılıyor ve yere uygulanan basınç daha dengeli hâle geliyor.

Ağır yük taşıyan araçlarda denge de büyük önem taşıyor. Özellikle virajlarda veya ani manevralarda çift tekerlek sistemi, aracın savrulmasını azaltarak daha güvenli bir sürüş sağlıyor. Daha geniş temas yüzeyi sayesinde yol tutuşu da artıyor.

Lastik arızalarında güvenlik sağlıyor.

Kamyonlarda tek lastik kullanılması durumunda lastik patlaması ciddi sonuçlar doğurabilir. Çift tekerlek sisteminde ise lastiklerden biri hasar görse bile diğer lastik aracın kontrollü şekilde ilerlemesine yardımcı olabiliyor. Bu durum sürücüye güvenli şekilde durma imkânı sağlıyor.

Ayrıca yükün iki lastik arasında paylaşılması, her bir lastiğin daha az zorlanmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda aks, rulman ve süspansiyon bileşenleri üzerindeki yük de azalıyor. Böylece hem lastiklerin kullanım ömrü uzuyor hem de bakım maliyetleri düşebiliyor.

Son yıllarda bazı çekicilerde "süper tek" adı verilen geniş lastikler de kullanılmaya başlandı.

Daha hafif olmaları ve yakıt tüketimine katkı sağlamaları nedeniyle tercih edilen bu sistemler bulunsa da, geleneksel çift tekerlek yapısı özellikle ağır yük taşımacılığında hâlâ yaygın şekilde kullanılmaya devam ediyor.