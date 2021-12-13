Yeni Kanun Teklifiyle Stokçulara Verilecek Ceza Arttı

Bugün TBMM Başkanlığı’na sunulan bir teklifle stokçulara ceza artırımı yapıldı. Önceden verilen cezaların üst sınırı 500 bin TL iken yapılan düzenlemeyle bu sınır 2 milyon TL’ye çıktı.

Neredeyse her ürünün fiyatında özellikle kur kaynaklı artışların hızla geldiği bu dönemde stokçuluk, ticaretle uğraşan birçok kişinin başvurduğu bir yöntem. Yasa dışı olan bu yöntemi kullananlar için belirlenmiş bir ceza var, ancak bu cezanın artırılması söz konusu.

Yakın zamanda stokçulara verilen cezanın artırılması için mecliste bir kanun teklifi sunuldu. Teklifte 50 bin TL’den 500 bin TL’ye kadar çıkan cezaların yeni aralığının 100 bin - 2 milyon TL olması istendi.

Üst sınır 4 kat arttı:

Stokçuluk teriminden haberi olmasa da herkes, bu ticaret hilesinin sonuçlarını günlük hayatta defalarca görmekte. Basitçe açıklamak gerekirse stokçuluk, satış yapan işletmelerin satacağı malları fiyat artışlarından önce bol miktarda istifleyip fiyatlar arttıktan sonra yüksek kârla sattığı bir yöntem. Doların bu hızla artması da bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyenleri daha da teşvik etmekte.

Bugün Meclis Başkanlığı’na sunulan teklif de ‘Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da değişiklik yapılması istemiyle verildi. Bu kanunda şu anda stokçulara verilen cezanın alt sınırı 50 bin TL ve üst sınırı 500 bin TL. Teklifte ise alt sınır 100 bin TL ve üst sınır 2 milyon TL olarak belirlendi. Verilen karar, bu düzenlemenin 1 Ocak 2022’de yürürlüğe girmesi yönünde oldu. Ayrıca 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olanların 5307 Sayılı LPG Piyasası Kanunu dahilinde lisans almaları da yeni bir kararla engellendi.