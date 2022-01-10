Karadeniz'deki Doğal Gaz Kuyusu Hakkında Yeni Açıklama

Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz kuyusu Türkali-1'de yapılan kuyu akış testlerinde sona gelindi. Yapılan açıklamada Türkali-1 kuyusunda tahmini olarak 2,7 milyon metreküp gaz üretimi potansiyeli olduğu belirtildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Batı Karadeniz’de bulunan Sakarya Gaz Sahası’ndaki Türkali-1 tespit kuyusunda, ilk rezervuar seviyesinde (R2) gerçekleştirilen kuyu akış testinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkali-1 ultra derin tespit kuyusunda 2 bin 143 metre su derinliğinde, 3 bin 920 metre son derinliğe ulaşıldığını kaydeden TPAO; test edilen seviyede günlük olarak 1,15 milyon metreküplük doğal gaz akışı sağlandığını ifade etti. Test çerçevesinde yapılan analizler sonucunda elde edilen bilgilerin ışığında, Türkali-1 tespit kuyusunda tahmini olarak 2,7 milyon metreküp gaz üretimi potansiyeli olduğu belirtildi.

İşleme tesisine ilk doğal gaz 2023'te ulaşacak

"Kuyu akış testi bir sonraki rezervuar seviyesi ile devam edecek olup, elde edilen veriler sahanın geliştirilmesinde kuyu testinin hemen ardından tamamlanacak ön mühendislik ve tasarım çalışmalarının optimizasyonu için kullanılacak. “ ifadelerinin yer verildiği açıklamada, Filyos'ta kurulacak doğal gaz işleme tesisine ilk doğal gazın 2023 yılında ulaşmasının planlandığı kaydedildi.

Buna ek olarak sahadaki kuyu akış testlerinin, TPAO envanterinde 2020 yılında katılan Kanuni Sondaj Gemisi tarafından yapıldığı belirtildi. Akış testinin, keşfedilen rezervlerden üretilebilecek olan doğal gaz akış hızı ve basıncı hakkında bilgi sağladığının ifade edildiği açıklamada; bu verilerden hareketle kuyuların ekonomik üretim potansiyelinin hesaplanabildiği aktarıldı.

TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin ise projenin takvim dahilinde ilerlediğini belirtti. Bilgin, bu son testin sektör ve pazar için oldukça önemli fırsatlar ortaya koyduğunu ifade etti.

İşte TPAO tarafından yapılan açıklama