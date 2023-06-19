Kilo almak ve hacminizi arttırmak için spor yapıyorsanız proteinin yanı sıra karbonhidrat da tüketmelisiniz ama diyorsanız ben o kadar makarna nasıl yiyeyim, karbonhidrat tozu kullanabilirsiniz. Tabii olası zararlarını da göz önüne almanız gerekiyor. Gelin karbonhidrat tozu nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır tüm detaylarıyla görelim.

Kilo vermenin, yağ yakmanın, kasları güçlendirmenin yanı sıra pek çok kişi de kilo almak ve vücut hacmini genişletmek amacıyla spor yapar. Bu tür bir amaç için antrenman yaparken kalori harcamamanız ve bu nedenle de çok fazla beslenmeniz gerekiyor. Tabii bu kadar çok yemek pek kolay olmadığı için protein tozu, karbonhidrat tozu gibi bazı takviyeler kullanmanız gerekebilir.

Karbonhidrat tozu, özellikle kilo almak için isteyenler önerilen bir takviyedir. İçinde temeli karbonhidrat olan yoğun kalorili pek çok bileşen bulunur. Kulağa güzel geliyor olabilir ancak bunlar sonuçta özel işlemler sonucu elde edilen takviyeler oldukları için olası zararlarını ve yan etkilerini de düşünmek gerekiyor. En iyisi gelin adım adım gidelim ve karbonhidrat tozu nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır biraz yakından bakalım.

Öncelikle ürünü tanıyalım; Karbonhidrat tozu nedir?

Karbonhidrat tozu içeriğinde glikoz, protein, yağ ile birlikte pek çok mineral, amino asit ve vitamin bulunan yüksek kalorili bir gıda takviyesidir. Reçetesiz olarak pek çok marka tarafından satılır. Orijinal adı mass gainer olarak geçmektedir. İştah açıcı, kilo aldırıcı bir ilaç ya da besin değil, yalnızca yüksek kalorili bir gıda takviyesidir.

Peki karbonhidrat tozu ne işe yarar?

İçeriğinden de anlaşılacağı üzere karbonhidrat tozu yüksek kalorili bir gıda takviyesidir ve yüksek kalori demek, kilo almak demektir. Karbonhidrat tozu sayesinde antrenmanlar sırasında kalori yakmaz, böylece kilo kaybetmezsiniz. Bu nedenle kilo almak isteyen ve vücut hacmini genişletmek isteyen kişiler tarafından kullanılmaktadır.

Kilo almak için çok fazla yemek yemek gerekir ancak doğru bileşenler her zaman alınmaz ve yemeğin sindirim süresini hesaba katarsak antrenman sırasında kalori yakımını engellemez. Karbonhidrat tozu ise kolayca sindirilebildiği ve yüksek kalorili olduğu için bir anda çok fazla yemek yiyip de hızla sindirmişsiniz gibi bir etki yapar.

Karbonhidrat tozu genel olarak bir saatten uzun süren yüksek tempolu antrenmanlarda önerilmektedir. Çünkü uzun süre dayanıklı kalmak için gereken enerji ancak bu şekilde hızlı bir yolla alınabilir. İçeriğindeki testosteron arttırıcı etki nedeniyle de kasların gelişimini hızlandırır ve kas kütlesini arttırır.

En yüksek verimi almak için karbonhidrat tozu nasıl kullanılır?

Karbonhidrat tozu adından da anlaşılacağı üzere benzer takviyeler gibi toz şeklindedir. Suyla karıştırarak bir içecek haline getirip ya da kendinize güveniyorsanız tozu direkt ağzınıza atarak suyla içebilirsiniz. Nasıl kullanılırdan ziyade karbonhidrat tozu ne zaman alınır sorusu çok daha önemlidir.

Düşünelim, ne zaman enerjiye ihtiyacımız var? Elbette antrenman öncesinde. Peki kasları iyileştirmek için ne zaman kalori almalıyız? Elbette antrenman sonrasında. Diyelim çok uzun ve ağır bir antrenman yapıyoruz, haliyle arada da desteğe ihtiyacımız olacak. Yani karbonhidrat tozunu antrenman öncesinde ve sonrasında, bazen de arasında kullanabilirsiniz.

Antrenman olmayan boş bir günde bile yoğun bir hayatınız varsa gereken enerjiyi almak için sabahları karbonhidrat tozu kullanabilirsiniz. Tabii unutmayın, karbonhidrat tozu bir besin değildir. Yiyebildiğiniz kadar sağlıklı bir öğün yemeyi asla ihmal etmeyin. Zaten amaç kalori kazanmak olduğu için bu tür yemek yemeler sorun yaratmayacaktır.

Karbonhidrat tozunun faydaları nelerdir?

Yeterli miktarda kalori aldığınızdan emin olursunuz.

İhtiyacınız olan mineral ve vitaminleri çok daha hızlı bir şekilde alırsınız.

Yağ yerine kas kazanırsınız.

Kaslar çok daha hızlı iyileşir.

Yeterli miktarda kalori aldığınızdan emin olursunuz:

Gün içinde devamlı kalori alır ve kalori yakarız. Aldığımız yaktığımızdan fazla olursa da kilo alırız. Bu nedenle kilo almak isteyenler gerekli kaloriyi almak için çok fazla yemek yemelidir. Gün içinde fazladan ortalama 500 kalori alarak bu işi çözebilirsiniz. Bunun en kolay yolu da elbette karbonhidrat tozu kullanmaktır.

İhtiyacınız olan mineral ve vitaminleri çok daha hızlı bir şekilde alırsınız:

Karbonhidrat tozu içeriği yalnızca boş kaloriden oluşmaz, aynı zamanda içinde pek çok mineral, vitamin ve amino asit takviyesi vardır. Meyve, sebze ve benzeri gıdalar ile bunları almanız mümkün ama yüksek tempolu antrenman yüzünden bu ihtiyaçlarınız artacağı için karbonhidrat tozu ile bu ihtiyacı çok daha hızlı bir şekilde karşılayabilirsiniz.

Yağ yerine kas kazanırsınız:

Şunu belirtmek gerekiyor, karbonhidrat tozuyla ya da gıda yoluyla kalori fazlası oluşturursanız kilo alırsınız ama bunlar yağ olarak gelebilir. Bu nedenle yoğun bir antrenman son derece önemli. Eğer antrenmana destek olarak karbonhidrat tozu kullanırsanız bunlar egzersiz sırasında kasların yakması için kullanılacak ve böylece kasları güçlendirerek kilonuzu kaslardan almış olacaksınız. Eğer tozu içer yatarsanız yağlı bir göbeğiniz olur.

Kaslar çok daha hızlı iyileşir:

Yoğun tempolu bir antrenmandan sonra kaslar hasar görür ve iyileştikçe gelişim olur. Kasların iyileşmesi için gerekli olan tüm bileşenler karbonhidrat tozu içeriğinde bulunduğu için bu süreç çok daha hızlı gerçekleşir. Antrenman aralarında kullanılan karbonhidrat tozu performansınızı ve dayanıklılığınızı da arttıracaktır.

Gelelim en dikkat etmeniz gereken noktaya: Karbonhidrat tozu zararlı mı?

Karbonhidrat tozu içerisinde kimyasal maddeler olmasa bile içerik kimyasal işlemlerden geçtiği için haliyle zararları olacaktır. Özellikle çok sık kullanıldığı zaman böbreklerde ve karaciğerde hasar oluşturması işten bile değil.

Dengeli kullanılmadığında yağlanma yapabilir, içeriğindeki bileşenler alerjen etki gösterebilir, su ihtiyacını arttırdığı için dehidrasyona neden olabilir, mide bulantısı ve ishal en yaygın yan etkilerdendir.

Elbette işin bir de kişiye özel tarafları var. Hangi marka karbonhidrat tozu alırsanız alın kullanmadan önce içindeki bileşenleri mutlaka okuyun. Belki içlerinden birine alerjiniz olabilir ya da birlikte kullanıldığı zaman farklı ilaçlarla tepkimeye girecek bir durum olabilir. Bu nedenle biraz ince eleyip sık dokumakta yarar var.

Kilo almak ve vücut hacmini genişletmek için kullanabileceğiniz karbonhidrat tozu nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır, zararlı mı gibi merak edilen soruları yanıtladık. Anlattıklarımız yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Karbonhidrat tozu ve benzeri bir gıda takviyesi kullanmadan önce mutlaka uzman bir hekime danışmanız gerektiğini unutmayın.