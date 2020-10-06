Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Karel, “IT Strateji Günü” etkinliğinin dördüncüsünü 6 Ekim Salı günü 09:00-17:00 saatleri arasında gerçekleştiriyor. Etkinlikte, Karel ile birlikte Microsoft, Cisco, VMware ve Kaspersky gibi sektörün önde gelen teknoloji şirketlerinden IT yöneticileri de sahnede olacak.

Türkiye’de iletişim, bulut, elektronik, telekomünikasyon, güvenlik ve savunma sanayii gibi alanlarda hizmet veren teknoloji şirketlerinden Karel, 6 Ekim Salı günü bir etkinlik düzenleyecek. Bu yıl internet üzerinden tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlik, sektörün önde gelen IT yöneticilerinin geleceğe yönelik planlarını aktarmalarını sağlayacak.

Dördüncü kez düzenlenen “IT Strateji Günü” online etkinliği, Karel’in yanı sıra Microsoft, VMware, Kaspersky, Cisco, Acıbadem Üniversitesi, F5 Networks, Solliance, Veritas, Çözümpark, Özgür Yazılım ve ULAK gibi önemli teknoloji şirketlerinde görev alan yöneticilerin açıklamalarına sahne olacak. Etkinliğe 7.500’den fazla IT profesyoneli de dinleyici olarak katılacak.

IT Strateji Günü etkinliği, Karel tarafından geliştirilen yerli video konferans yazılımı kullanarak gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında bulut hizmetleri, sanallaştırma, nesnelerin interneti, veri merkezleri ile siber güvenlik gibi günümüzün en kritik konularında Türkiye’nin BT sektörüne ilişkin orta ve uzun vadedeki öngörüler paylaşılacak.

6 Ekim Salı günü, 09:00-17:00 saatleri aralığında gerçekleştirilecek etkinliğe katılım tamamen ücretsiz olacak. Katılımcıların etkinlikten önce başvuru formunu doldurarak kayıt yaptırmaları gerekiyor. Etkinlik kapsamında katılımcılara bazı sürpriz hediyeler verilecek.

Eğer sizler de Karel’in IT Strateji Günü etkinliğine kaydınızı yaptırmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca bu bağlantı içerisinde, etkinlik programıyla ilgili de detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Tarih: 6 Ekim 2020, Salı

Saat: 09:00 - 17:00

Ücretsiz kayıt: https://www.karel.com.tr/it-strateji-gunu

IT Strateji Günü etkinliğini aşağıda bulunan kısım aracılığıyla izleyebilirsiniz