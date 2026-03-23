Bomba İddia: Katlanabilir iPhone Ertelenmiş Olabilir!

Katlanabilir iPhone modelinin ertelendiği iddia edildi. Normalde eylülde iPhone 18 Pro'yla tanıtılması bekleniyordu.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, bu sene yıllardır beklenen bir duyuruyu yapmaya hazırlanıyor. Öyle ki şirket, ilk katlanabilir telefonunu 2026’da resmen tanıtacak. Cihazın normalde eylül ayında iPhone 18 Pro modelleriyle tanıtılması bekleniyordu. Ancak gelen yeni haberler bu konuda değişiklik olabileceğini öne sürdü.

Tim Long isimli analistin aktardığı bilgilere göre Apple, şimdilik iPhone Fold olarak adlandırdığımız ilk katlanabilir iPhone modelinin tanıtım tarihini birkaç ay ertelemiş olabilir. Tabii ki bunun bir iddia olduğunu, herhangi bir kesinlik taşımadığını unutmamak gerek.

Yeni iddiaya göre katlanabilir iPhone aralıkta tanıtılabilir

İddiaya göre Apple, telefonu birkaç ay erteleyerek eylülde değil Aralık 2026’da tanıtmayı planlıyor. Neden ertelediği konusunda bilgi yok ancak üretim karmaşıklığı, tedarik zinciriyle ilgili durumlar gibi şeylerden kaynaklanıyor olabileceği ifade edilmiş. Bu yıl içinde piyasaya sürülmesinin kesin olduğu da iddialara eklenmiş.

Artık tasarım ve gelştirilme sürecinin sonlarına yaklaşılan iPhone Fold modeli, yatay katlanan bir telefon olacak. Cihazın katlanabilir telefonların en büyük sorunu olan ekran kırışıklığını ortadan kaldıracağı söyleniyor. Bunun dışında çift uygulamayı çalıştırma gibi çoklu görev özellikleri, 7,76 inç ekran, A20 çip, 2000 dolardan fazla fiyat etiketi de cihaz ile ilgili ortaya çıkan bilgiler arasında.

