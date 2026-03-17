Bölünmüş Ekranla Çoklu Görev Özelliği Nihayet iPhone'lara Geliyor (Ama Elinizdeki iPhone'a Değil...)

Apple, Android telefonlardan aşina olduğumuz bölünmüş ekranla çoklu görev özelliğini yeni katlanabilir iPhone ile kullanıcılara sunmayı planlıyor.

Apple'ın bir süredir üzerinde çalıştığı yeni katlanabilir iPhone ile ilgili her geçen gün yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. İddiaya göre katlanabilir iPhone, yıllardır Android telefonlarda bulunan bölünmüş ekranla çoklu görev özelliği ile gelecek.

Sızıntılara göre cihaz açıldığında, yaklaşık olarak iPad mini büyüklüğünde bir iç ekrana sahip olacak. Bu geniş ekran sayesinde kullanıcılar iki uygulamayı aynı anda yan yana çalıştırabilecek. Böylece mesajlaşırken video izlemek veya not alırken internette gezinmek gibi işlemler çok daha kolay hâle gelecek.

Bölünmüş ekranla çoklu görev özelliğine sahip olacak

Her ne kadar cihaz iOS işletim sistemiyle çalışacak olsa da Apple’ın katlanabilir iPhone arayüzünü tablet deneyimine daha yakın olacak şekilde tasarladığı belirtiliyor. Katlanmış hâldeyken cihaz normal bir iPhone gibi kullanılacak, açıldığında ise uygulamalar geniş yerleşim düzenlerine geçerek tablet benzeri bir kullanım sunacak.

Tasarım tarafında da farklı bir yaklaşım dikkat çekiyor. Söylentilere göre cihazın iç ekranı daha geniş bir en-boy oranına sahip olacak, bu da yan yana uygulama kullanımı ve video izleme için daha uygun bir görüntü alanı sağlayacak.

Ayrıca bazı sızıntılar, ön kamera için delikli ekran tasarımının tercih edilebileceğini ve Face ID yerine güç tuşuna entegre Touch ID sensörünün kullanılabileceğini öne sürüyor ama bu söylentilerin önemli bir kısmı doğrulanabilmiş değil.

Katlanabilir iPhone’un bu yıl Eylül ayında tanıtılacak iPhone 18 serisiyle birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Tarih yaklaştıkça daha fazla detay öğrenmemiz muhtemel

Peki sizin katlanabilir iPhone'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.