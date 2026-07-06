Güvenilir bir kaynağa göre Apple, katlanabilir iPhone'u tanıttığı anda satışa çıkarmayacak. Haftalarca beklemek gerekebilir.

Apple, bu yılki eylül lansmanında daha önce hiç görmediğimiz yepyeni bir iPhone modeliyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bu model, iPhone Ultra ismini alması beklenen ilk katlanabilir iPhone olacak. Normal telefonlardan farklı olarak daha geniş, iPad’e yakın bir katlanabilir ekranla gelmesi bekleniyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

iPhone Ultra hakkında bugüne kadar onlarca sızıntı görmüştük. Şimdi ise Apple’ın bu telefonların satışı hakkında nasıl bir yol izleyeceğine dair bilgiler geldi. Bilginin kaynağı, en güvenilir Apple kaynaklarından biri olarak nitelendirebileceğimiz Ming-Chi Kuo.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

iPhone Ultra’nın satışları biraz daha geç başlayabilir

Kuo’nun aktardığına göre Apple, katlanabilir iPhone modelinde iPhone X’e benzer bir yaklaşım sergileyecek. Telefonun tanıtımında bir sıkıntı yok. Direkt iPhone 18 Pro modelleriyle eylüldeki etkinlikte bizlerle buluşacak. Ancak iş ön siparişlere gelince durum değişecek.

Apple normalde tanıttığı gün direkt telefonlarını satışa çıkarır. iPhone Ultra da ise farklılık görebiliriz. Bunun yerine firma, siparişleri ileri bir tarihte almaya başlayabilir. Kuo’ya göre bunun nedeni üretim zorluklarının katlanabilir iPhone'un erken üretimini sınırlandırması. Bu da diğer iPhone’lardan daha farklı bir zamanda satışa çıkmasına neden olacak.

2017’de iPhone 8 senesinde iPhone X de tanıtılmıştı. Ancak iPhone X modeli ön siparişleri tanıtımdan yaklaşık 6 hafta sonra başlamıştı. Katlanabilir iPhone’da arada bu kadar zaman olup olmaycağını bilmiyoruz ancak Kuo**’ya göre 4’üncü çeyreğe kalma** ihtimali fazla. Katlanabilir iPhone için 2300 ila 2500 dolar arası bir fiyat beklendiğini söyleyelim.