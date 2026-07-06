Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Katlanabilir iPhone Bekleyenleri Üzecek Haber: Tanıtıldığı An Satışa Çıkmayacak!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Güvenilir bir kaynağa göre Apple, katlanabilir iPhone'u tanıttığı anda satışa çıkarmayacak. Haftalarca beklemek gerekebilir.

Katlanabilir iPhone Bekleyenleri Üzecek Haber: Tanıtıldığı An Satışa Çıkmayacak!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, bu yılki eylül lansmanında daha önce hiç görmediğimiz yepyeni bir iPhone modeliyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bu model, iPhone Ultra ismini alması beklenen ilk katlanabilir iPhone olacak. Normal telefonlardan farklı olarak daha geniş, iPad’e yakın bir katlanabilir ekranla gelmesi bekleniyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

iPhone 18 Modelleri, RAM Krizi Nedeniyle Devasa Zamla Gelebilir: İşte Muhtemel Fiyatları

iPhone 18 Modelleri, RAM Krizi Nedeniyle Devasa Zamla Gelebilir: İşte Muhtemel Fiyatları

İlk Modeldeki Başarısızlığın Ardından Apple, iPhone Air 2'de Önemli Değişiklikler Yapacak: İşte İlk Detaylar!

İlk Modeldeki Başarısızlığın Ardından Apple, iPhone Air 2'de Önemli Değişiklikler Yapacak: İşte İlk Detaylar!

iPhone Ultra hakkında bugüne kadar onlarca sızıntı görmüştük. Şimdi ise Apple’ın bu telefonların satışı hakkında nasıl bir yol izleyeceğine dair bilgiler geldi. Bilginin kaynağı, en güvenilir Apple kaynaklarından biri olarak nitelendirebileceğimiz Ming-Chi Kuo.

İçerikten Görseller

Katlanabilir iPhone Bekleyenleri Üzecek Haber: Tanıtıldığı An Satışa Çıkmayacak!
al

iPhone Ultra’nın satışları biraz daha geç başlayabilir

al

Kuo’nun aktardığına göre Apple, katlanabilir iPhone modelinde iPhone X’e benzer bir yaklaşım sergileyecek. Telefonun tanıtımında bir sıkıntı yok. Direkt iPhone 18 Pro modelleriyle eylüldeki etkinlikte bizlerle buluşacak. Ancak iş ön siparişlere gelince durum değişecek.

Apple normalde tanıttığı gün direkt telefonlarını satışa çıkarır. iPhone Ultra da ise farklılık görebiliriz. Bunun yerine firma, siparişleri ileri bir tarihte almaya başlayabilir. Kuo’ya göre bunun nedeni üretim zorluklarının katlanabilir iPhone'un erken üretimini sınırlandırması. Bu da diğer iPhone’lardan daha farklı bir zamanda satışa çıkmasına neden olacak.

2017’de iPhone 8 senesinde iPhone X de tanıtılmıştı. Ancak iPhone X modeli ön siparişleri tanıtımdan yaklaşık 6 hafta sonra başlamıştı. Katlanabilir iPhone’da arada bu kadar zaman olup olmaycağını bilmiyoruz ancak Kuo**’ya göre 4’üncü çeyreğe kalma** ihtimali fazla. Katlanabilir iPhone için 2300 ila 2500 dolar arası bir fiyat beklendiğini söyleyelim.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Yurt Dışından Getirilen Telefonlarda Yeni Dönem: IMEI Yönetmeliği Değişti!

Yurt Dışından Getirilen Telefonlarda Yeni Dönem: IMEI Yönetmeliği Değişti!

iOS 26.5.2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iOS 26.5.2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

Snapdragon 8 Elite, 8550 mAh Batarya ve Dahası: Redmi K90 Ultra Tanıtıldı!

Snapdragon 8 Elite, 8550 mAh Batarya ve Dahası: Redmi K90 Ultra Tanıtıldı!

Bütçe Dostu Samsung Galaxy M47 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Bütçe Dostu Samsung Galaxy M47 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

iOS 26.6 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iOS 26.6 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA İLE 1 AY GEÇİRMEK | Uzun Kullanım Testi

SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA İLE 1 AY GEÇİRMEK | Uzun Kullanım Testi

iPhone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Temmuz 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Superb’de 767 Bin TL İndirim Var!

Temmuz 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Superb’de 767 Bin TL İndirim Var!

Temmuz 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yerli SUV Boreal’de 190 Bin TL İndirim!

Temmuz 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yerli SUV Boreal’de 190 Bin TL İndirim!

Otomatik Vitesin Yakında Arıza Yapacağını Gösteren 5 Belirti

Otomatik Vitesin Yakında Arıza Yapacağını Gösteren 5 Belirti

Temmuz 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla'da 756.000 TL'ye Varan İndirim Var!

Temmuz 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla'da 756.000 TL'ye Varan İndirim Var!

Temmuz 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı

Temmuz 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı

Temmuz 2026 SEAT Fiyat Listesi Açıklandı: 1,8 Milyon TL'ye B-SUV Var!

Temmuz 2026 SEAT Fiyat Listesi Açıklandı: 1,8 Milyon TL'ye B-SUV Var!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com